V zadnjih tednih so se na družabnih omrežjih kot gobe po dežju razširile številne objave najdenih jurčkov, marel (pa tudi mušnic) po gozdovih iz vse Slovenije; na zaslonih računalnikov in telefonov se kažejo številne lepe, velike najdbe, na fotografijah je pogosto več kot dovoljena dva kilograma gob dnevno. Prvi mož mikološke zveze Amadeo Dolenc opozarja, da gob ne nabiramo ob tovarnah, blizu železniških postaj, ob cesti in na podobnih lokacijah. FOTO: Osebni arhiv Da je sezona zelo plodna, potrdi tudi Amadeo Dolenc, predsednik Mikološke zveze Slovenije: »Kmetje pravijo: kadar je dost...