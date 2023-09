Žrtvam poplav kupil že 121 pralnih strojev!

»Do zdaj sem za nakup pralnih strojev porabil točno 32.670 evrov, zbral pa nekoliko manj, in sicer 28.770 evrov,« je za Slovenske novice zadnje aktualne številke izdal Polzeljan Boris Lah, glasbenik, športnik, podjetnik, mož in oče, ki je kar tri desetletja preživel v Švici, pred leti pa se je iz tujine vrnil v rodno Slovenijo. Trenutno je izjemen humanitarec, ki je pomoči potrebnim poplavljenim kupil že 121 pralnih strojev.

Ljudje so neizmerno hvaležni Borisu in njegovim prijateljem. Foto: osebni arhiv

Lah je s priložnostnim ansamblom, v katerem je zbral vrhunska glasbena imena, poimenoval pa ga je Lah-ov Boris s Prijatelji, postal absolutni zmagovalec letošnjega 54. ptujskega festivala. Mnogi so mu ta uspeh celo malce zavidali, saj se je na odru pojavil na prigovarjanje in povabilo organizatorjev, zlasti Domna Hrena. A tisti, ki Borisa bolje poznajo, vedo, da je ta uspeh tudi plod njegove poklicne glasbene poti.

32 tisoč evrov je že porabil za pralne stroje.

Že kot deček je začel nastopati na domačem Pragerskem, še pred služenjem vojaškega roka je igral z Veselimi slavčki iz Maribora, po prihodu iz vojske pa je glasba postala njegova služba. Bil je član Export-A, več avstrijskih ansamblov, vrhunec pa je zadnji dve leti poklicne kariere dosegel s priljubljenim ansamblom Brunner & Brunner.

Vodna ujma je ljudem uničila pralne stroje, brez katerih si danes težko predstavljamo življenje. Foto: osebni arhiv

Po treh desetletjih glasbene poti se je podal v podjetništvo, predal pa se je tudi golfu in bil tako dober, da je postal celo trener golfistov in v Švici postal prvak med profesionalnimi golfisti seniorji. Po ločitvi od prve žene, po rodu Švicarke, se je pred osmimi leti vrnil v Slovenijo, tu našel novo ljubezen Branko, se z njo pred petimi leti poročil in se ustalil na Polzeli. Vrnil pa se je tudi na glasbene odre. Boris igra harmoniko in je vodja ansambla, ob sebi pa ima še basistko Barbaro Jehart, klarinetista Jakoba Felzerja, trobentača Dejana Podbregarja in kitarista Branka Hostnika, pevski tercet pa tvorijo Larisa Majcen, Matjaž Mrak in Alenka Frece. Vsi so znani glasbeniki, ki igrajo in pojejo tudi v drugih zasedbah.

Razvaža tudi upanje

Bolj kot glasba pa ga te dni zaposluje dobrodelnost. Že kmalu po strahotni poplavni ujmi se je odločil, da bo pomagal ljudem. Kako? Tako, da je kupil prvi, nato drugi, pa tretji pralni stroj ... Za aparate je začel zbirati denar prek družbenih omrežij. »Nekateri so se mi na začetku posmehovali, ko so videli, da mislim resno, predvsem pa, da delam transparentno – s prijateljema Klemnom Jerebom in Mirom Bliznacem prizadetim pralne stroje pripeljemo in jih tudi priklopimo –, pa je začel pritekati denar tudi od ljudi, ki me osebno ne poznajo.

Ansambel Lah-ov Boris s Prijatelji je absolutni zmagovalec letošnjega ptujskega festivala, kot najboljši kvintet so si prislužili orfeja. Foto: osebni arhiv

No, nekaj sem založil tudi sam, a mi ni žal. Nakazila so začela prihajati tudi iz tujine, kjer me mnogi prav tako dobro oziroma celo bolje poznajo kot doma. Več kot 75 odstotkov denarja je bilo doslej nakazanega iz tujine! Preveč jih je in tudi krivično bi bilo, da bi koga posebej izpostavljal, sem pa vsakemu neizmerno hvaležen. Do tega trenutka sem kupil in prizadetim dostavil 121 pralnih strojev,« nam pove. In ne namerava se še ustaviti. »Nikakor, akcijo zbiranja denarja nadaljujem, saj poldrugi mesec po poplavi pomoč do nekaterih še vedno ni prišla,« pravi Polzeljan. In doda, da na teren s prijateljema ne razvaža zgolj pralnih strojev, temveč tudi upanje.

Idejo je dobil, ko so prijatelji, ki so bili poplavljeni, njegovo ženo prosili, ali bi jim lahko oprala nekaj oblačil.

»Vam povem, da je na terenu, kjer je pustošila voda, strašno, veliko huje, kot je videti po televiziji. Ljudje se mi resnično smilijo, zato se tudi trudim, da bi jim po svojih zmožnostih pomagal. In če kdo lahko, ga prosim, da mi pri tem pomaga, četudi z le nekaj evri,« pravi glasbenik in podjetnik, ki je idejo, da bi začel kupovati pralne stroje za prizadete, dobil, ko so prijatelji, ki so bili poplavljeni, njegovo ženo prosili, ali bi jim lahko oprala nekaj oblačil.