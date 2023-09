Žoge v centrifugo, denar v Mozirje

Kljub vročini, ki je prejšnjo soboto še pestila Slovenijo, je ob Beli dvorani tenis centra Jezero potekal tradicionalni, že 35. teniški turnir dvojic VIP CUP. Na kraju s pogledom na prelepo Velenjsko jezero se je zbralo okoli 200 ljudi, med katerimi je bilo najti številne zanimive obraze.

Bronasta olimpijka Gloria Kotnik je prišla v družbi dveinpolletnega sina Maja.

Zadovoljna z uspehom dogodka sta bila oče VIP-turnirjev Marjan Gabršek in velenjski župan Peter Dermol.

Dogodka so se med drugim udeležili prvi trener naše teniške zvezde Katarine Srebotnik Jaroslav Vratislav, slovenski ultramaratonski plavalec Martin Strel, glasbenik Milan Pečovnik - Pidži in slovenska deskarka na snegu Gloria Kotnik, ki je na lanskih olimpijskih igrah osvojila bronasto odličje. Turnirja se je udeležila tudi mlada francoska tenisačica Zoe Zalewska Le Gloannec, ki je prišla v spremstvu ekipe s poljskega veleposlaništva v Ljubljani in je postala zmagovalka glavnega teniškega turnirja; zbrane, mnogi med njimi so stari mački v teniških vodah, je prekosila nadarjena 14-letnica. Čeprav se je na dogodku tekmovalo, pa je bila kot vedno v ospredju predvsem zabava.

V druženju sta uživala tudi glasbenik Miran Pečovnik - Pidži in ultramaratonec Martin Strel.

Zbrani so se preizkušali v preciznem metu z rokometno žogo.

Poleg udeležbe na glavnem in tolažilnem teniškem turnirju so se gostje lahko pomerili tudi v golfu in laserskem streljanju z računalniško simulacijo (biatlon) pod okriljem SD Mrož. Podjetje HEAD Slovenija je organiziralo tekmovanje za najnatančnejši teniški servis, pod okriljem Rokometnega kluba Velenje pa je potekal t. i. met v centrifugo – gre za spretnostni preizkus, pri katerem udeleženci z rokometno žogo ciljajo v boben pralnega stroja.

Zbrani denar je prevzela Darja Fišer, direktorica VDC SAŠA Savinja Mozirje.

Brez dobrodelnosti na VIP CUP turnirjih ne gre; letos so organizatorji s pomočjo gostov zbrali 1100 evrov za Varstveno-delovni center SAŠA Savinja Mozirje, ki ga je ujma uničila in so morali varovance preseliti. Ček z zapisano zbrano vsoto je direktorici Saši Darji Fišer izročil župan Velenja Peter Dermol.

1100 evrov so zbrali za Mozirčane.