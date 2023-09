Zakaj nekateri ponujajo denar za odkup poplavljenih avtomobilov?

Voda, blato in ostale naplavine so med drugim poplavile številna vozila na cestah, parkiriščih, dovozih in garažah in s tem uničila mnoga vozila Slovencev. »Ko se je voda umaknila, so ostali zasuti, blatni in namočeni avtomobili - in vprašanje, kako naprej z njimi. Se jih da rešiti in usposobiti? So le še za odpis oziroma za na odpad? Zakaj nekateri ponujajo denar za odkup teh avtomobilov?,« so se vprašali na AMZS in pripravili koristni zapis, ki bi lastnikom avtomobilov lahko prišel prav.

Pri vozilih, pri katerih je voda vdrla v potniško kabino in je bil večji del motornega dela pod vodo, je povzročena škoda največkrat nepopravljiva in se popravilo ne izplača. »AMZS je takoj po poplavah posvaril lastnike poplavljenih avtomobilov, naj nikar ne zaganjajo motorjev svojih poplavljenih avtomobilov, saj s tem lahko dokončno uničijo pogonski sklop in električno napeljavo avtomobilov, ki bi jih morda s temeljitim pregledom in servisnim posegom še lahko usposobili za nadaljnjo uporabo«.

Kako ravnati s poplavljenim avtom? Se jih da rešiti in usposobiti? FOTO: Amzs

Pogojno rešljivi delno poplavljeni avtomobili

Kaj pa pri avtomobilih, ki niso bili povsem poplavljeni - in je vanje na primer vdrla meteorna voda ali pa so obstali v vodi, ki ni segla prek motornega prostora?

Navodila strokovnjakov AMZS so jasna: »V takšnih primerih je bistvenega pomena, da takoj odklopimo akumulator. Avto je treba čim prej spraviti v povsem breznapetostno stanje, ker vsak vdor vode v elektronske module naprav v kabini povzroči veliko, celo nepopravljivo škodo, če so moduli pod napetostjo. Pri sodobnih avtomobilih veliko naprav zaradi stanja pripravljenosti tudi v mirovanju ostane pod napetostjo. Prva pomoč je torej dvig pokrova motorja in odklop akumulatorja.«

Naslednji korak je čimprejšnji obisk preverjene servisne delavnice, kjer bodo razdrli zmočene dele in preverili, katere komponente je voda poškodovala. Pri tem mora tudi na videz posušen avto ostati odklopljen, kar pomeni, da mora na pregled v delavnico priti z vleko: »V sodobnih avtomobilih je veliko občutljive senzorične elektronske opreme, ki je vgrajena v dno avta - pod preproge in v osrednji tunel, ki se začne pri prestavni ročici. Prav v neposredni bližini prestavne ročice je v avtomobilih tudi cel kup kompleksne multimedijske opreme s trdim diskom in celo LTE mobilno napravo. Te naprave so najbolj izpostavljene ob vdoru vode,« pojasnjuje Jurij Kočar.

Velja spomniti bralce, da elektronski deli - za razliko od električne napeljave in konektorjev v motornem prostoru -, v kabini niso zaščiteni z dodatnimi tesnili, zato je treba vsako vlago v kabini čim prej posušiti oziroma očistiti.

Zato naj v prihodnjih mesecih velja velika previdnost pri nakupu rabljenega avta. Še zlasti to velja za avtomobile malce višjih cenovnih razredov, pri katerih se temeljito popravilo poplavljenega avta splača: popravljanje cenenih rabljenih avtomobilov s stroškovnega vidika ni smiselno, saj temeljito popravilo in temeljito čiščenje utegneta stati več, kot bi bila lahko cena takšnega avta na trgu. Pozor torej predvsem na avte višjih cenovnih razredov, ki bodo na voljo za »ugodno« ceno. Če se boste slučajno ozirali po rabljenem avtu v prihodnjih mesecih, vsekakor zavijte na portal DoberAvto.si, kjer bo pri avtomobilih z značko »AMZS preverjeno« še najmanj možnosti, da gre za v poplavi odpisan in nato za silo popravljen avto.

Povsem poplavljeni avti so odpisani. Pa so res?

Tudi po letošnjih katastrofalnih poplavah žal ni trajalo dolgo, da so se pojavili prvi nepridipravi in špekulanti. V nekaterih spletnih oglasnikih so se hitro pojavili prvi oglasi, v katerih so prodajali poplavljene avtomobile - nekatere za nizko ceno, nekatere pa tudi za nerazumno visoko ceno. A v teh oglasih je vsaj pisalo, da so bili avti poplavljeni, kar bi moralo biti vsem jasno opozorilo pred nakupom.

FOTO: Amzs

Bolj problematični bodo oglasi še nekaj tednov in mesecev, v katerih bodo ponujali za silo popravljene v poplavah zalite avtomobile, ki bodo morda ob preskusu pred nakupom delovali, pozneje pa utegnejo imeti kupci z njimi veliko težav.

Težava bo seveda z avtomobili, pri katerih bodo prodajalci zamolčali, da so bili poplavljeni, nič hudega sluteč kupec rabljenega avta za ugodno ceno pa bo kupil avto, pri katerem se utegnejo napake pojavljati še dolgo po nakupu. Strokovnjaki namreč poudarjajo: »tudi če je takoj po nakupu z avtom vse v redu, se zaradi vdora vode lahko sčasoma zaradi rje začnejo kvariti različna stikala, konektorji in drugi mehanski in električni sklopi, kar pomeni redne obiske pri avtoelektričarju in avtomehaniku.«