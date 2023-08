Za prizadete v poplavah različne oblike pomoči

Na donatorske akcije so se odzvala mnoga podjetja pa tudi posamezniki, nekateri z zbiranjem sredstev in materialne pomoči, drugi s ponudbo svojih storitev.

• Podjetje dm Slovenija je sprožilo aktivnost Skupaj drug za drugega, v kateri so v Slovenj Gradec in Ljubno ob Savinji dostavili 20 palet higienskih pripomočkov, pralnih praškov, plenic in drugih izdelkov za pomoč ljudem, ki so v poplavah izgubili vse.

V podjetju so ob tem napovedali, da bodo nadaljevali z donacijami v obliki materialnih sredstev ljudem na poplavljenih območjih, hkrati pa so odprli tudi posebno spletno stran, prek katere lahko društva, zavodi, centri, domovi, bolnišnice, zavetišča in drugi oddajajo vloge za pridobitev donacije podjetja dm Slovenija.

Prav tako so v podjetju svoje zaposlene spodbudili, da vsaj en delovni dan namenijo prostovoljnemu delu za odpravo posledic poplav. V vseh dm prodajalnah po Sloveniji pa so na voljo posebne košare in vozički, v katerih se zbirajo izdelki za donacijo, prizadetim v poplavah.

• Avstrijski kmetje, člani in lastniki Saatbau, so so določili, da bodo kmetom, poslovnim partnerjem, ki so jih prizadele poplave, v znak podpore podarili semena ozimnih žit v skupni vrednosti 25.000 evrov.

• Iz Založbe Sanje so sporočili, da bodo najmanj teden dni polovico vrednosti vseh nakupov njihovih knjig, ki bodo opravljeni v njihovi spletni knjigarni Sanje ali v knjigarni Hiša sanjajočih knjig, donirali tistim, ki so izgubili domove v Savinjski dolini.

• Komunalno podjetje Velenje, ki je upravljavec mestne tržnice, bo zaradi vremenskih ujm v zadnjem obdobju najemnike stojnic na mestni tržnici na pobudo Mestne občine Velenje oprostilo plačila dveh mesečnih najemnin, in sicer za meseca avgust in september.

• Pri Vodnih barih Spring so napovedali brezplačno postavitev avtomatov za pitno vodo v ustanove, ki imajo težave s pitno vodo, kot so šole, vrtci, knjižnice, gasilski domovi, domovi za starostnike, zdravstveni domovi ter podjetja. Z njimi jim bodo zagotavljali filtrirano pitno vodo, dokler voda na njihovem območju ne bo pitna oz. tri mesece od postavitve.

• Kapitan ladje Zlatoperka Sandi Radolovič, ki na relaciji od Ankarana do Pirana prevaža potnike in kolesa, se je odločil prevoze opravljati tudi ob dnevu solidarnosti, 14. avgustu. Množično so se odzvali tudi potniki in da nikogar ne bi pustil na kopnem, je kapitan na pomoč poklical ladjo Jež. Dnevni izkupiček od prodaje vozovnic v višini 1367 evrov pa so nakazali Obrtni območni zbornici Izola in bo namenjen pomoči obrtnikom, ki so v nedavnih poplavah utrpeli škodo.

• V Mariboru so evro od vsake prodane vstopnice za filmske projekcije na dan solidarnosti namenili Zvezi prijateljev mladine, da bi s tem vsaj malo olajšali stisko prizadetim družinam.

• Solidarnostnim prizadevanjem ob katastrofalnih poplavah pa so se pridružili tudi v Narodnem domu Maribor. V okviru programa Lent po Lentu tako v skladu z dobrodelnim principom »daj naprej« pripravljajo koncert, s katerim se želijo zahvaliti in pokloniti gasilcem, reševalcem, prostovoljcem ter vsem drugim, ki nesebično delajo na poplavljenih območjih. Prireditve bodo brezplačne, namesto vstopnine obiskovalce pozivajo k donaciji za pomoč prizadetim v poplavah.