Vsak se trudi na svoj način (Suzy)

Slovenci smo zares poseben narod. Naše najlepše kolektivne lastnosti najmočneje zažarijo ob naravnih katastrofah. Tokrat so zgodbe o solidarnosti močnejše od uničujočih voda, saj vsakdo pomaga na svoj način. Nobena angažiranost ni več vredna, bodisi je fizična, finančna ali moralna. Vsak delček v mozaiku solidarnosti je pomemben pri sestavljanju zdrave podobe družbe, v kateri si želimo živeti. In del tega so tudi posameznice in posamezniki, ki smo jih že večkrat predstavili v Suzy.

V eni od preteklih številk smo vam predstavili kurdskega podjetnika Alija Kemala Sosso. Ta je v imenu lastne znamke očal namenil 5.000 evrov za nakup materiala družinam, ki so jim reke uničile domove.

Nesreča združuje, tako so se znova zbrali člani nekoč priljubljene radijske ekipe Hitova budilka. Ker je poplavilo hišo Mirjam Kepic, so ji na pomoč priskočili nekdanji sodelavci, med katerimi sta tudi Matej Špehar in Robert Pečnik - Pečo.

Anita Šumer, avtorica Drožomanije, peče kruh, pogače in druge drožaste dobrote za prostovoljce in prizadete v poplavah na Koroškem.

FOTO: Uroš Hočevar

Matic Novak, ki smo ga spoznali kot ustanovitelja Modrih junakov za pomoč otrokom z ADHD, je vsak dan po službi odhitel na zbirno mesto IPO Slovenija. Tam je bil zadolžen za logistiko pri zbiranju hrane ter drugega nujno potrebnega materiala, namenjenega poplavljenim območjem po državi.

Duhovnik Martin Golob je med prostovoljnim delom na Prevaljah prišel do spoznanja: »V življenju lahko izgubiš vse, a če imaš dobro družino, prijatelje in sosede, imaš čisto vse.«

Martin Golob FOTO: Črt Piksi

Ana Roš bo imela 4. septembra v ljubljanskem bistroju Ana in Slon dobrodelno večerjo, katere izkupiček bo namenjen prizadetim v poplavah.

Ana Roš FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Dr. Tina Prodnik, ki v Suzy piše o celostnem pristopu k zdravju, je na prizadetih področjih podarjala brezglutensko hrano za otroke in ljudi s celiakijo ter tudi dopolnila z aktivnim ogljem Bindtox za vse s prebavnimi težavami zaradi kontaminirane vode.

Mladi zmagovalec MasterChefa Bruno Šulman je svojo strast do kuhanja usmeril v humanitarnost. Ves izkupiček je namreč namenil prizadetim v poplavah.

Jani Klemenčič je angažiran na Gorenjskem, kjer je med drugim na veliko kuhal in poskrbel, da so dobili gasilci, reševalci, pripadniki civilne zaščite, zdravstveni delavci in policisti brezplačne obroke.