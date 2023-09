Vonj po blatu, prahu in bencinskih hlapih: izkupiček srečelova za žrtve poplav (FOTO)

Društvo ljubiteljev terenskih vozil ARO Trnje v občini Črenšovci je v soboto na poligonu za treninge in tekmovanja Gošče v Trnju pripravilo že 27. mednarodno srečanje ljubiteljev terenskih vozil iz domačega društva ter drugih slovenskih sorodnih društev in iz sosednje Hrvaške.

Ljubitelji terenskih vozil so se zbrali na bencinskem servisu v Odrancih, od koder so se potem v panoramski vožnji podali do prireditvenega prostora, kjer je vse zbrane pozdravil predsednik društva Jože Sarjaš. Na poligonu je šlo za tekmovanje off road s terenskimi vozili, štirikolesniki ter malimi štirikolesniki. Letos je bil velik poudarek prav na štirikolesnikih, svoje znanje so pokazali tudi najmlajši tekmovalci.

Na poligonu Gošče je potekalo mednarodno srečanje terenskih vozil.

Bilo je že 27. mednarodno srečanje.

Vzpetine in ovire

Tekmovanje je bilo razdeljeno na dirko s terenskimi vozili, kjer se je pomerilo osem voznikov, v junior dirki so tekmovali trije, v dirki ATV-vozila pa so se v adrenalinski boj podali trije. Proga je bila dolga okoli 1000 metrov z različnimi vzpetinami in ovirami. Ob koncu so zmagovalcem podelili pokale in praktične nagrade.

Na razstavi so bila nova in stara terenska vozila, vozila za tekmovanje, ki so posebej predelana in tekmujejo tudi na državnih tekmovanjih. Vozila so bila različnih znamk in moči. Prav tako so si obiskovalci lahko ogledali druga vozila, vojaška in policijska, ter opremo. Vožnja po poligonu pa ni bila rezervirana le za tekmovalce, saj so se v tem lahko preizkusili tudi drugi. Tako je bil ob koncu dneva v zraku vonj po bencinskih hlapih, naokoli pa sta letela prah in blato.

Tudi mladi so se preizkusili.

Dobrodelna nota

Organizator je letos pripravil bogat srečelov in vsa zbrana sredstva so bila v celoti namenjena pomoči žrtvam letošnjih poplav.

V Društvu ARO Trnje si prizadevajo za ozaveščanje vožnje s terenskim vozilom, mlade pa vključujejo v svoje vrste, in sicer najprej z malimi štirikolesniki, pozneje pa seveda tudi z velikimi terenskimi vozili.