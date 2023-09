Veliko srce prleških kmetov: podarili so jim seno in silažo (FOTO)

Člani Društva podeželske mladine (PDM) Sveti Jurij ob Ščavnici so po katastrofalnih poplavah, ki so ljudem vzele domove in imetje, kmetovalcem pa tudi krmo za živino, dali pobudo za pomoč in začeli zbirati krmo za kmetije na prizadetih območjih. Akcija, koordinatorja za zbiranje bal sena in silažne krme sta bila člana Blaž Novak iz Cezanjevcev in Aljaž Žunič iz Bolehnečicev, se je hitro razširila po celotnem Pomurju.

S petimi tovornjaki za odvoz bal so v Prlekijo prišli tudi slovenski vojaki.

Brez Aljaža in Blaža ter mnogih drugih prostovoljcev bi bilo vse težje.

Odziv nad pričakovanji

Vse se je začelo, ko je Blaža Novaka znanec iz Savinjske doline povprašal, ali imajo v Prlekiji in okolici kaj krme viška. Oba z Aljažem sta najprej poklicala nekaj prijateljev kmetovalcev, ali bi bili pripravljeni darovati kakšno balo za kmetije, ki so ostale brez njih. S pomočjo DPM Sveti Jurij ob Ščavnici so akcijo razširili po družbenih omrežjih. Čeprav so imele marsikatere kmetije letos manj krme, denimo v Bolehnečicih, kjer so jih kar trikrat prizadele poplave, pod vodo pa so bili pšenica, ječmen, travinje in koruza, jih je kljub temu veliko darovalo za tiste, ki jim je voda povzročila še več škode. Aljaž Žunič je v samo nekaj urah prejel kar 73 klicev iz domače občine in sosednjih, kjer so bili pripravljeni darovati balo, dve, tudi deset, dvajset in več.

Ko so začeli akcijo, se jim niti sanjalo ni, da bodo prleški kmetje tako radodarni.

»Že nekaj dni po velikih poplavah na Koroškem in v Savinjski dolini smo v Bolehnečicih na pobudo DPM Sveti Jurij ob Ščavnici sprožili akcijo zbiranja krme za kmetije, ki so ostale brez hrane za živali. Odziv je bil nad pričakovanji. Spet se je izkazal star slovenski rek, ki pravi, da dober glas seže v deveto vas, saj so me klicali kmetje iz celotne naše občine Sveti Jurij ob Ščavnici pa tudi iz Male Nedelje, Negove, Okoslavcev in Očeslavcev, ki so bili kljub pomanjkanju hrane za svoje živali pripravljeni darovati tistim, ki so ostali popolnoma brez nje. Vseh kmetov, ki so darovali krmo, je bilo kar 34, skupaj pa smo zbrali 218 okroglih bal, od tega 34 bal sena, 40 bal slame in 144 silažnih bal, ki jih je odpeljalo 11 tovornjakov. Vsem, ki so darovali, se iskreno zahvaljujem, še posebno pa kmetiji Vrbnjak iz Bolehnečicev za skladiščenje bal in pa Alešu Senčarju, Mihaelu Vrbnjaku, Filipu Kuriju, Davorinu Rantaši, Marku Slani, Martinu Šutji in Borisu Filipiču, ki so sodelovali pri prevozu oziroma nakladanju bal na tovornjake,« nam je povedal neutrudni Aljaž Žunič.

Najbolj zaslužen je Aljaž Žunič, na fotografiji z ženo Klementino in slaba dva meseca staro Jano.

Zahvalil je tudi Blažu Novaku, ki je dva prevoza 81 bal v Savinjsko dolino uredil prek domačih prevoznikov Transport Filipič iz Pristave in Transport Jelen iz Lukavcev, tudi njima gre zahvala. »Prav tako je iz vasi Cven, Bunčani in Cezanjevci odpeljal po en tovornjak, iz vseh vasi skupaj so odpeljali 94 okroglih bal in 100 malih kock. Skupaj smo torej prleški kmetje zbrali 312 okroglih bal in 100 majhnih kock krme. Velika hvala tudi Urošu Špruku, s katerim se do zdaj nisva poznala, pa nam je pomagal urediti prevoze s pomočjo Slovenske vojske, ki je prišla v Bolehnečice s kar šestimi tovornjaki. Upamo, da smo prleške kmetije vsaj malo pomagale kmetijam na poplavljenem območju,« je dodal Žunič.