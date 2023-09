Umetniki velikodušno na pomoč gorskim reševalcem (FOTO)

Odprite srca in odprite denarnice, je udeležence petkove dobrodelne dražbe v Medobčinskem muzeju Kamnik – Galeriji Miha Maleš pozval predsednik Lions kluba Kamnik Matevž Bergant. In njegove besede so bile uslišane, kajti prvi tovrstni dogodek v tej ustanovi je doživel odličen odziv, v dražbenem večeru so namreč zbrali skoraj 9000 evrov!

Ves izkupiček in tudi končni znesek prodajne razstave, ki poteka vzporedno in ponuja dela likovnih umetnikov še vse do četrtka, bosta namreč namenjena Gorski reševalni službi Kamnik, ki je usodni avgustovski konec tedna izgubila vse, za kar si je prizadevala toliko let: prostore, vozni park in opremo. »Zamisel za dražbo se mi je porodila takoj po tistem grozljivem vikendu, ko so nas doletele katastrofalne poplave,« je pojasnila pobudnica akcije in kustosinja Saša Bučan. »Povabilu so se odzvali številni umetniki, s katerimi redno sodelujemo, nekateri so se za sodelovanje ponudili sami, tudi zasebni zbiratelji so z veseljem odstopili svoja dela. Ne pozabimo, tudi umetniki so pogosto v nezavidljivem položaju, a so kljub temu odprli srce in pokazali izredno pripravljenost za dobrodelno akcijo.«

Že pred dražbo je bilo v kamniški galeriji nadvse živahno.

Dela si lahko ogledate in kupite še vse do četrtka.

Časa za pripravo je bilo sicer zelo malo, moči pa so združili z Lions klubom iz Kamnika: »Tako bomo lahko sredstva neobremenjeno in neposredno prenesli na račun GRS Kamnik, ki so – čeprav so sami izgubili prav vse – dokazali, da nam vedno stojijo ob strani, ne samo v hribih, tudi v takšnih katastrofah, kakršna je bila avgustovska.«

Kustosinja in pobudnica dobrodelne akcije Saša Bučan je navdušena nad odzivom umetnikov.

Predsednik Lions kluba Kamnik Matevž Bergant je zbrane povabil, naj radodarno odpro denarnice.

9000 evrov je iztržila petkova dražba.

Brez novih prostorov in opreme

Prispelo je 90 del, od skulptur in slik do fotografij, zato so jih razdelili v dve skupini: 40 jih je romalo na prodajno razstavo s fiksnimi cenami, preostale umetnine pa so bile na voljo na dražbi. Pri projektu z veliko začetnico so nesebično pomagali še Studio Dataprint, Ristanc Design, Tiskarna Element, Galerija Prečna in Vina Koželj ter seveda vsi tisti, ki so in še bodo z nakupom umetnine podprli plemeniti cilj. Kamniška Galerija Miha Maleš je bila v petkovem večeru zapolnjena do zadnjega kotička, številni zainteresirani kupci in občudovalci umetnosti pa so si lahko dela ogledali že prej. Na prodaj so bile mojstrovine domačih umetnikov, kot so Gregor Pratneker, Aleksij Kobal, Žarko Vrezec in Rajko Čuber, z avtoportretom se je izkazala tudi vsestranska umetnica Neca Falk, ter tujih, kot sta belgijska umetnika William Sweetlove in Phillipe Badert.

Na ogled in na prodaj so slike, fotografije, skulpture ...

Irena Mušič Habjan iz GRS Kamnik je bila ganjena ob množični udeležbi in velikodušnosti zbranih.

Ob začetku je zbrane k nakupu spodbudil Bergant in poudaril, da se je Lions klub Kamnik, ki je vedno pripravljen pomagati, brez pomislekov odzval na tokratno povabilo muzeja, v imenu svoje ekipe se je številnim zbranim in organizatorjem zahvalila Irena Mušič Habjan iz GRS Kamnik: »Še vedno smo pretreseni zaradi dogodkov v noči na 5. avgust, obenem pa presunjeni ob neizmerni velikodušnosti ljudi. Čeprav smo ostali brez vsega, smo tudi takrat takoj hiteli pomagat. Kar nekaj let smo si prizadevali, da smo pridobili svoje prostore, kar so nam prav tako omogočile številne podobne dobrodelne akcije, zdaj pa smo spet tu. Vsekakor smo vam hvaležni za vso dobroto, ki nam jo izkazujete ...«

V Galeriji Miha Maleš so se zbrali številni dobrotniki in ljubitelji umetnosti.

Prekaljeni dražitelj Boštjan Pirc je ves večer spretno spodbujal k nakupu.

Boštjan Pirc iz Galerije 22 v Ljubljani, starosta slovenskih dražiteljev, je tudi tokrat odlično opravil svoje poslanstvo. Kot je ob nagovoru zbranim povedal, so se mu najprej porajali dvomi o uspehu akcije, saj je bilo časa za organizacijo bore malo, vendar ga je zagrizenost ekipe s Sašo Bučan na čelu presenetila. Pred začetkom dražbe je povzel pravila igre, a poudaril, da je bistvo seveda zbrati čim več denarja za tiste, ki zdaj najbolj potrebujejo pomoč. Prvič, drugič, tretjič ... prodano! Dražbeni večer je iztržil, kot rečeno, slabih devet tisočakov, največ pa je zaslužilo Pratnekerjevo olje na platno V Dolino, in sicer 1700 evrov. Neprodane umetnine z dražbe, takšnih je še 18, in preostalih 20 del s prodajne razstave si lahko vse do četrtka ogledate v kamniški Galeriji Miha Maleš in z nakupom podprete gorske reševalce. Da bodo lahko spet pomagali nam.

Tudi vsestranska Neca Falk je našla kupca za svojo umetnino.