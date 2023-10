Šolarji stočili kar sto litrov limonade (FOTO)

Na OŠ Trnovo v Ljubljani dan jezikov vsako leto zaznamujejo s posebnim dogajanjem. Običajno kolektiv jezikoslovcev, ki ga je letos vodila učiteljica nemščine Petra Kos, pripravi različne dejavnosti, letos pa so se odločili, da bodo dogodek dobrodelno obarvali – zbirali so denar za žrtve poplav in Prostovoljno gasilsko društvo Trnovo. Gasilcem so se tudi simbolično zahvalili za njihovo požrtvovalno delo v času, ko so Slovenijo ogrožale vodne ujme in požari.

Trlo se je obiskovalcev. FOTO: Črt Piksi

Otroci so s starši pekli in ustvarjali jezikom posvečene izdelke. FOTO: Črt Piksi

Dogodek, ki se je odvijal na šolskem dvorišču, je poleg 25 učiteljev in preostalih zaposlenih ob sodelovanju staršev pripravljalo še okoli 150 otrok. »Sodelovali so učenci od prvega do devetega razreda in ob velikem entuziazmu in veliko energije je nastal ta lepi dogodek. Ponosna sem nanje in ponosna, da sem njihova ravnateljica,« je učence pohvalila vodja OŠ Trnovo mag. Đulijana Juričić. »To je res dan, ko prevladujeta srčnost in združevanje v duhu solidarnosti,« je še povedala in se za sodelovanje in predanost zahvalila tudi kolektivu in staršem.

Marljivi izdelovalci limonade iz 4. A so bili zelo ponosni na uspeh. FOTO: Osebni arhiv

Preste in magdalenice

Dan jezikov, ki je potekal pod geslom Združeni v duhu solidarnosti, je na šolsko dvorišče privabil množico. Obiskovalci so prisluhnili nastopom učencev v različnih jezikih in preizkušali zanimivosti in dobrote iz Grčije, Ukrajine, Nemčije, Portugalske, Belgije, Francije, Slovenije in Italije, ki so jih učenci in starši prostovoljci ponujali na stojnicah. Na nemški so tako grizljali preste ali za spomin vzeli s seboj kamenčke, pobarvane v barvah nemške zastave. Na francoski so preizkušali slovito sladico, o kateri je pisal Marcel Proust, magdalenico, in domov vzeli tudi recept zanjo. V zameno za dobrodelno donacijo so si lahko dali narisati tatu ali se naučili kaligrafije, si omislili unikatne uhane ali okrasne glinene skledice. Otroci so imeli tudi možnost od znotraj videti gasilska vozila, ki jih je PGD Trnovo postavilo na ogled. Da so bila vozila ves čas polna otrok, je navdušilo gasilce, ki, kot so nam povedali, upajo, da bodo med njimi našli svoje naslednike.

Ravnateljica mag. Đulijana Juričić z gasilci PGD Ljubljana Trnovo, ki bodo poskrbeli, da bodo donacije prišle v prave roke. FOTO: Črt Piksi

Stojnice so bile posvečene različnim jezikom in kulturam. FOTO: Črt Piksi

Otroci so bili med pripravami zelo samoiniciativni.

Jeziki z vsega sveta

Kot se za dan jezikov spodobi, smo lahko slišali številne svetovne govorice. Med nastopajočimi so bili učenci ukrajinske in ruske narodnosti ter Bošnjaki, ki so na odru peli ali recitirali v svojem maternem jeziku, ter učenci grških, portugalskih, nemških in italijanskih korenin, ki so se predstavili v jeziku svojih prednikov. Poleg nemščine, francoščine in angleščine smo lahko slišali tudi kitajščino, ki je eden od štirih tujih jezikov, ki jih učijo na šoli. OŠ Trnovo je ena od petih Konfucijevih učilnic v Sloveniji. Gre za učilnice, ki delujejo s sodelovanju in ob podpori Konfucijevega inštituta, kar med drugim pomeni, da imajo učenci šolske ure z učiteljico kitajščine in z naravnim govorcem.

Učenca iz Ukrajine sta z učiteljico zgodovine Metko Koder poskrbela za ukrajinsko stojnico. FOTO: Črt Piksi

Četrtarčki s stojnice z limonado, Patrick, Lisa, Maks, v akciji FOTO: Osebni arhiv

Ves dan stiskali limone

Učenci 4. A razreda so pripravili stojnico z limonado. »Celo nedeljo smo stiskali limone,« nam je o tem, kako potekajo priprave staršev in otrok na takšen dogodek, v smehu povedala mama devetletnih dvojčkov Elise in Patricka, Pia Tuma Bendall. Skupina staršev in otrok je poskrbela za videz in vsebino stojnice, pozabili niso niti na varovanje okolja. »Stremeli smo k temu, da ne bi bilo preveč odpadne embalaže, zato smo se v kuhinji dogovorili za izposojo kozarcev in skodelic, ki jih zdaj sproti pomivamo. Mislim, da je za otroke delo na stojnicah zelo koristno, saj se učijo pridobivati denar ter biti dobrodelni. Otroci so bili med pripravami zelo samoiniciativni. Dali so idejo, da je treba limonado popestriti, na primer z malinami. Nabirali so metine liste, s katerimi smo okrasili nekatere kozarce s pijačo. Po njihovi zaslugi smo navsezadnje pripravili več vrst limonade in ne samo ene,« je šolarje pohvalila Tuma Bendallova. Kako oblegan je bil dan jezikov (in kako dobra limonada), priča podatek, da so obiskovalcem stočili ​kar 100 litrov limonade. Med dobrodelno prireditvijo je bilo zbranih 4.161,73 evra, denar pa je že nakazan na račun PGD Trnovo.