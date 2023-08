Slovenija zaprosila za mednarodno pomoč: to so države, ki so nam priskočile na pomoč

Republika Slovenija je 6. avgusta po uničujočih poplavah zaprosila za mednarodno pomoč prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite, prek Centra za usklajevanje nujnega odziva (Emergency Response Coordination Center – ERCC) in zveze NATO, prek Evro-atlantskega centra za koordinacijo ob nesrečah (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center – EADRCC) v težki mehanizaciji, helikopterjih in montažnih mostovih.

Pomoč nam je ponudilo deset držav, preko NATA (EADRCC) se je odzvala Španija. Na bilateralni ravni so pomoč ponudile Madžarska, Ukrajina in Slovaška ter kot pomoč vojska – vojski BiH, Hrvaška, Madžarska, Severna Makedonija, Srbija in Črna gora ter Izrael. Pomoč so ponudile tudi ZDA.

Sloveniji je pomoč v težki gradbeni mehanizaciji s pripadajočo opremo nudilo osem držav s skupno 30 bagri.

Kdo je v Sloveniji in koga ni več

Nemčija je z delovanjem v Sloveniji zaključila v petek, 18. avgusta, preostalih šest mednarodnih enot je 20. avgusta nadaljevalo z odstranjevanjem naplavin na deloviščih v zgornji Savinjski dolini in na Gorenjskem (območje Škofje Loke). S francosko enoto je bilo dogovorjeno, da bo nudenje pomoči podaljšala predvidoma do 5. septembra 2023, slovaška ekipa pa bo pomoč nudila predvidoma do 7. septembra.

20. avgusta se je francoska enota premestila iz Zahodne Štajerske regije v Koroško regijo (iz Rečice na lokacijo Prevalje), kjer je z današnjim dnem začela z delom na novi lokaciji.

Z italijansko enoto še potekajo dogovori glede morebitne premestitve in podaljšanja napotitve. Za nadaljnje usklajevanje dela mednarodnih enot na Koroškem (Francija in Italija), je bila vzpostavljena dodatna baza operacij v Prevaljah (hotel Delalut).

Dva nemška mostova že stojita, s štirimi se še dogovarjajo

Pomoč v obliki mostov (skupaj 11 mostov) je ponudilo pet držav. Nemška enota je postavila dva mosta. S štirimi državami še potekajo usklajevanja o prihodu mostov. Iz Poljske in Italije naj bi mostovi prišli v Slovenijo v tem tednu, iz Hrvaške in Češke naj bi prispeli konec avgusta ali v začetku septembra.

Pomoč v helikopterjih je zaključena.