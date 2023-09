Skupaj bodo pomagali sodelavcem

Nedavne poplave so za seboj pustile razdejanje neslutenih razsežnosti, ki ni prizaneslo niti zaposlenim na ministrstvu za notranje zadeve, policiji in Inšpektoratu RS za notranje zadeve. Po prvih podatkih je okoli 75 sodelavk in sodelavcev MNZ utrpelo veliko premoženjsko škodo, mnogi so tako rekoč ostali brez vsega, kar so dolga leta gradili.

Zato so se na ministrstvu, policiji in inšpektoratu povezali z reprezentativnima sindikatoma, Policijskim sindikatom Slovenije in Sindikatom policistov Slovenije, ter s svojimi stanovskimi združenji Mednarodno policijsko zvezo – IPA Sekcija Slovenija, Zvezo policijskih in veteranskih društev Sever, Zvezo klubov upokojenih delavcev ministrstva za notranje zadeva Maksa Perca Slovenije, Društvom kriminalistov Slovenije, Združenjem policijskih šefov Slovenije, Dobrodelnim društvom Modra družina in Motorističnim klubom Blue Knights Slovenia I.

Humanitarni projekt

»Pripravili smo humanitarni projekt z naslovom Dam Za Dom, pri katerem sodelujemo z eno najbolj prepoznavnih človekoljubnih organizacij pri nas Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Ob začetku projekta sta se minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Senad Jušić sestala s predstavniki obeh policijskih sindikatov in sedmih stanovskih organizacij. S tem projektom smo se prvič v zgodovini povezali vsi in s tem pokazali enotnost in veliko srce. K sodelovanju smo povabili vse zaposlene, da prostovoljno prispevajo po svojih najboljših močeh. Na tak način bomo prizadetim sodelavkam in sodelavcem pomagali obnoviti tisto, kar je ujma odnesla, in hkrati sporočili, da v teh težkih razmerah niso sami,« so sporočili z MNZ.