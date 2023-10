Šefic zagotovil: Interventni posegi na strugah rek bodo zaključeni do pozne jeseni

Po srečanju z župani občin na povodju Kamniške Bistrice je državni sekretar in vodja vladne službe za obnovo po poplavah Boštjan Šefic zagotovil, da bodo interventni posegi na strugah zaključeni do pozne jeseni. Sledila bo celovita sanacija, ki pa mora biti strokovna. V nasprotnem lahko sanacija naredi več škode kot koristi, je dejal Šefic.

Po besedah župana Komende Jurija Kerna je občine zanimalo predvsem, kdo so konkretne osebe, s katerimi bodo občine koordinirale sanacijo.

Šefic je pojasnil, da je trenutno kontaktna oseba vodja državne tehnične pisarne Blaž Dolinšek. Tehnična pisarna na državni ravni pa bo po potrebi sodelovala tudi s tehnično skupino, ki so jo oblikovale občine na porečju Kamniške Bistrice, in ji pomagala na področjih svetovanja, posameznih projektov, nadzora in pri konkretnih vprašanjih. Prioriteta državne tehnične pisarne so objekti fizičnih oseb, a se bo vključila tudi v sanacijo občinske infrastrukture, je zatrdil Šefic.

Prioriteta interventni posegi

Župani in Šefic še iščejo končen odgovor, kaj narediti z naplavljenim lesom. Šefic meni, da bi ga občine lahko ponudile v predelavo.

Strinjali so se, da bi se radi izognili ad hoc posegom na strugah in zagotovili strokovno kakovostne rešitve. Po Šefičevih besedah so trenutno prioriteta interventni posegi, ki bodo predvidoma končani do pozne jeseni. Sledila bo strokovno vodena sanacija z ukrepi na celotnih vodotokih. Ti ukrepi morajo biti kompatibilni, saj bodo le tako vodotoki sanirani dolgoročno, je dejal.

Iščejo pa še odgovor na vprašanje, kam deponirati gramoz, ki je bil odkopan iz rečnih strug in se trenutno nahaja na zasebnih zemljiščih.

Največji projekt sanacije v zgodovini Slovenije

Šefic je dodal, da je projekt sanacije po poplavah finančno in po številu angažiranih ljudi največji v zgodovini Slovenije. Ob tem razume ljudi, ki so nervozni in želijo hitre rešitve. Vendar v sanaciji nastajajo problemi, ki jih ni mogoče rešiti čez noč, zanje morajo strokovnjaki pripraviti ustrezne rešitve, saj lahko v nasprotnem s sanacijo naredijo več škode kot koristi, je bil konkreten.