Še ena lepa zgodba iz Slovenije: prihodke so namenili prizadetim v poplavah

Nedavna katastrofalna neurja niti znameniti soteski Vintgar, ki bo konec avgusta letos praznovala 130 let od odprtja za turiste, niso prizanesla. Reka Radovna, ki se sicer mirno vrtinči preko pragov, slapov in brzic, je postala orjaški hudournik, ki je tekel čez mostove in galerije, odnašal mostovže in s sabo prinesel ogromno naplavin, kamenja in debel.

Zaradi sanacije je bil Vintgar nekaj dni zaprt, a že dober teden po uničujoči vodni ujmi, na solidarnostni ponedeljek, so ga ponovno odprli in sporočili, da je pot po soteski spet varna in dostopna za obiskovalce.

Spet je odprta za obiskovalce. FOTO: Soteska Vintgar/TD Gorje

Sanacija v rekordnem času

Turistično društvo Gorje, ki upravlja enega najlepših naravnih zakladov Slovenije, in podjetje Soteska Vintgar, d.o.o., sta se pri tem odločila za izjemno dobrodelno gesto. Ves dnevni izkupiček od vstopnic in še del prihodkov iz gostinstva in prodaje spominkov so namenili ljudem, ki so jih prizadele poplave, in k podobni gesti pozvali tudi druge organizacije in podjetja. Skupna vrednost donacije je nanesla 45.000 evrov.

Vsi dogodki brezplačni Naslednji konec tedna bo Turistično društvo Gorje pripravilo kar tridnevno praznovanje 130. obletnice odprtja soteske Vintgar. Začelo se bo v petek, 25. 8., s slavnostno akademijo, v naslednjih dveh dneh pa se bodo zvrstile številne zabavne, glasbene in kulturne prireditve, od Čukov, Nike Zorjan in Dejana Vunjaka do Gorjanskih pritrkovalcev in ekipnih iger Vintgarijada. Vsi dogodki so brezplačni, vseskozi bodo na voljo tudi stojnice domačih obrtnikov. Dogodki bodo večinoma potekali v šotoru za Gorjanskim domom v Zgornjih Gorjah.

Bojan Traven, direktor podjetja Soteska Vintgar, d.o.o., je ob tem dejal: »Naši zaposleni in sodelavci so sotesko po poplavah sanirali v rekordnem času. Složno, tako kot Slovenija, smo odpravljali škodo noč in dan, vse dni, da smo jo lahko po sedmih dneh po poplavah spet odprli za obiskovalce. Mi smo imeli srečo in prav je, da našo srečo in složnost delimo z drugimi.«

»To je najmanj, kar lahko kot upravljavec naravne vrednote državnega pomena storimo za vse tiste, ki so potrebni pomoči po poplavah. Če kdo, mi, ki že 130 let upravljamo ta slovenski biser, vemo, kaj je moč narave in kaj je moč povezovanja,« je sporočil predsednik TD Gorje Janez Poklukar.

Predsednik TD Gorje Janez Poklukar napoveduje, da bodo zgradili vzpenjačo in varne prostore za obiskovalce med neurji. FOTO: Jože Suhadolnik

Ambiciozen cilj

Upravljavci soteske Vintgar, ki je za Postojnsko jamo druga najbolj obiskana naravna znamenitost v državi, so si sicer zastavili zelo ambiciozen cilj. Želijo namreč postati najsodobnejši in najbolj trajnostno naravnani upravljavec naravne vrednote državnega pomena v Sloveniji in tudi širše, na vsem območju Alp.

»Naš prvi cilj je, da ohranimo naravo za prihodnje rodove, da se izognemo množičnemu turizmu in tako tudi povečamo zadovoljstvo obiskovalcem, saj jim ponudimo trajnostna in pristna doživetja, hkrati pa zagotovimo kakovostno življenje sedanjim in prihodnjim generacijam prebivalstva,« nam pove Poklukar.

Uničeno infrastrukturo so sanirali v rekordnem času. FOTO: Soteska Vintgar/TD Gorje

Obiskovalce s številnimi ukrepi spodbujajo k ohranjanju narave, zmanjšanju ogljičnega odtisa in zeleni prihodnosti. Poleg tega da so z uvedbo enosmernega prometa že prepolovili število hkratnih obiskovalcev, so obisk omejili tudi s spletnimi rezervacijami in obiskovalce razporedili čez ves dan. Nato so se lotili prometa zunaj soteske Vintgar, in sicer so uvedli centralno parkirišče nekoliko dlje od vhoda ter brezplačne prevoze z javnimi vozili do vhoda. Tako so zmanjšali parkirne površine v neposredni bližini vhoda in razbremenili lokalne prebivalce prometnih zastojev po bližnjih vaseh.

Sobe pobega in vzpenjača

A s tem se še ni končalo. V tem prazničnem letu je TD Gorje naznanilo še bolj smele načrte, od edine in prave podzemne železnice pri nas do vzpenjače od konca soteske do bližnje železniške postaje, s čimer želijo čim več obiskovalcev preusmeriti na vlak. Že vse neurno poletje in sploh zadnje vodne ujme pa so jih spodbudile k odločitvi, da naredijo tudi varne prostore za obiskovalce, če jih preseneti nenapovedana nevihta, torej prave sobe pobega. »Te povodnji in klimatske spremembe nasploh so nas spomnile na razdiralno moč narave, in naš prvi naslednji izziv bo zagotoviti kar največjo varnost, za kar si sicer prizadevamo že vsa leta. V tem poletju, ki so ga krojila neurja, smo imeli kdaj tudi po sto premočenih obiskovalcev, zato zdaj načrtujemo obnovo nekdanjega obrata Vezenine Bled, kjer bodo imeli naši obiskovalci kar 600 m2 prostora, da tam počakajo in se posušijo, če bo treba,« pove Janez Poklukar.

Vintgar je druga najbolj obiskana naravna znamenitost v Sloveniji. FOTO: Soteska Vintgar/TD Gorje

Drugi večji projekt je vzpenjača, medtem ko bodo že napovedano gradnjo podzemne železnice opustili. Zamislili so si namreč en kilometer dolg predor z enotirno železnico, ki bi obiskovalce pripeljala s parkirišča do vhoda, da ne bi z avtomobili obremenjevali prebivalcev. A kot zagotovi Poklukar, sedaj zaradi njihovih trajnostnih ukrepov po vaseh sploh ni več gneče in domačini se nič več ne pritožujejo. »Izpeljati pa si želimo projekt vzpenjače, podobne, kot je na Ljubljanski grad. Ko bi obiskovalci končali obisk v soteski, bi se z vzpenjačo izpod slapa Šum povzpeli do železniške proge, kjer bi naredili novo postajo, od tam pa bi lahko nadaljevali svoje doživetje proti Jesenicam in Zgornjesavski dolini ali proti centralnemu parkirišču pri Lipu ali Bledu. S tem bomo tudi vas Blejska Dobrava razbremenili množic obiskovalcev in prometa,« Poklukar opisuje njihovo vizijo.