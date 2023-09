Prejetih 5.500 vlog, prva finančna sredstva bodo nakazana prihodnji teden

Pri Rdečem križu Slovenije zadnjih deset dni aktivno pregledujejo prejete vloge za razdelitev 5,5 milijona evrov finančnih sredstev, ki so jih prejeli s strani Vlade Republike Slovenije. Pristojne komisije bodo do konca tega tedna zaključile svoje delo, v začetku prihodnjega tedna pa sledijo izplačila upravičencem. Pri Rdečem križu Slovenije so sicer do vključno včerajšnjega dne zbrali 2,8 milijona evrov finančnih sredstev s strani posameznikov oz. pravnih oseb. Med prebivalstvo so razdelili za več kot 315 tisoč evrov materialne pomoči, nadaljujejo pa tudi razdeljevanje vrednostnih kartic tistim, ki so jih neurja in poplave prizadeli in jim otežile življenje. Skupno bodo razdelili za 900 tisoč evrov vrednostnih kartic in ob tej priložnosti želimo obvestiti vse, ki so jih prizadela nedavna neurja, da se obrnejo na najbližje območno združenje Rdečega križa in zaprosijo za to obliko pomoči.

Prikaz podatkov o poškodovanih prebivališčih (hiše ali stanovanja) po občinah in glede na stopnjo škode. FOTO: Rks

Opažanja na terenu kažejo, da se potrebe po psihosocialni podpori v zadnjem obdobju izrazito povečujejo, in tudi s tem namenom smo v naši organizaciji minuli konec tedna izvedli še drugo dodatno usposabljanje s področja prve psihološke pomoči in psihosocialne podpore, da bodo naši bolničarji-prostovoljci kar najbolje opremljeni z ustreznim znanjem tudi na tem področju.