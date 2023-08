Po poplavah v Sloveniji: vlada sprejema interventno zakonodajo, to bo v njej

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik je napovedala interventno zakonodajo, ki bo pokrivala ukrepe. Te so identificirali, ta vikend pa se bodo oblikovale ustrezne zakonske norme.

Ukrepi, tako ministrica, zajemajo vzpostavitev javne infrastrukture in infrastrukture kot take, pomagajo občinam in so ukrepi, ki bodo dosegli ljudi, ki jim bodo premostiti te težke čase. Identificirali so tudi sistemske ukrepe, da se vse posledice te nesreče dolgoročno odpravijo. Sama odprava bo, tako pravi, trajala nekaj časa.

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan napoveduje zakon, ki bo veljal tudi za nazaj: »Na današnji seji vladi smo šli preko nabora ukrepov za drugi interventni zakon in naprej se bomo še ukvarjali z zakonom o obnovi.«

Izpostavil je tri ukrepe:

v zakonodajo umešajo tehnično pisarno: tu gre za pomoč s tehnične strani, za vse prizadete, tako za ljudi, za občine in gospodarstvo, ki se bodo morali ukvarjati z rekonstrukcijo, obnovo in bodo potrebovali tehnične storitve.

ukrep nujne rekonstrukcije za objekte, za katere se je treba nujno lotiti obnove, da ne bo težav s pridobovanjem dovoljenj, birkokracije,

OPPN za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakon o obnovi bo bolj sistemske narave.