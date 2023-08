Junak, ki je Črno povezal s svetom: preberite, kaj vse je prestal

Policija je objavila zgodbo policista, ki je poskrbel, da so bili v Črni in njeni okolici lahko spet povezani prek signala. Še v času, ko je bila Črna odrezana od sveta, saj je odneslo ali zasulo vse ceste, ki vodijo do nje, prevoz s helikopterjem pa zaradi preslabega vremena še ni bil mogoč, se je policist s Primorske odpravil na misijo.

»Čez Avstrijo se je po kolovoznih poteh in s pomočjo napotkov tamkajšnjega domačina prebijal do oddajnika,« s ponosom pravi direktor Urada za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi za svojega zaposlenega. Policist urada za informatiko in telekomunikacije je v koroški regiji, ki je bila zaradi naravne nesreče tudi komunikacijsko odrezana od sveta, od sobote, 5. avgusta, do srede, 9. avgusta, prebival v bližini oddajnikov in tako zagotavljal delovanje telefonskih in radijskih komunikacij, ki so bile nujno potrebne za delo interventnih služb.

Takoj je ukrepal

Težavo s prekinitvami komunikacij je zaznal med delom v policijskem nadzornem centru za telekomunikacije in takoj ukrepal. Gre namreč za zadevo, ki je visoko prioritetna in nujna, saj se policisti, reševalci in drugi med seboj morajo slišati, če želijo opravljali zahtevne naloge na poplavljenih območjih, pojasnjuje potek dogodkov s policije.

Brez komunikacije bi bilo delo na območjih naravne nesreče nepredstavljivo. Zato je bilo v upravljanje in vnovično vzpostavitev sistemov poleg policijskih strokovnjakov vključeno tudi drugo strokovno osebje in Letalska policijska enota, ki je zaradi neprevoznih cest in velikih težav z dostopom pomagala s helikopterskim prevozom materiala.

Prihod na območje je bil najtežji

Prevoz po zraku sprva zaradi izredno slabega vremena ni bil mogoč, zato je policist moral proučiti še druge možnosti prihoda na območje. Po njegovih besedah je bil ta del najtežji. Poleg tega je moral s sabo vzeti čisto vse, kar bi pri kakršnem koli zapletu lahko potreboval. »Težave ne moreš rešiti tako, da na objektu samo pritisneš gumb vklop/izklop. Zato ničesar, ampak res ničesar ne smeš pozabiti vzeti s sabo. Pri čemer moraš pomisliti na vse možne scenarije: katere kable je treba povezati, kaj je treba prilagoditi … Prvič, imeti moraš zmogljivo vozilo s pogonom na vsa štiri kolesa in s takšno višino, da bo premagovalo pot polno ovir. Imeti moraš večje število agregatov in nekaj deset litrov goriva zanje. Imeti moraš ključe za vrata vseh objektov; kable, žice, vtičnice, klešče in številno drugo orodje ter 'rezervne' dele, potrebne za vzpostavitev delovanja bazne postaje. Tudi motorno žago, verige in podobno, če bi jih morda potreboval. In imeti moraš tudi svoje osebne stvari, ki bi jih sam potreboval, če se izkaže, da moraš tam ostati in prespati neznano število dni. Vse to pa moraš pripraviti v največ dveh urah,« je junaški policist razložil po vrnitvi.

Z avstrijske strani

Na območje se je prebil iz avstrijske strani. Pri tem so mu s podatki pomagali avstrijski policisti in dva domačina, med katerimi je bil eden tudi sam policist, ki domačega kraja zaradi naravne ujme ni mogel zapustiti. Zato je pomagal in prvi sistem je bil vrnjen v delovanje, s čimer je bilo omogočeno komuniciranje prebivalstva in interventnih služb. Ker se je naš policist zavedal pomembnosti sistema, je ostal na območju, domačini pa so mu prijazno ponudili prenočišče in hrano.

Do srede, 9. avgusta, sam skrbel za delovanje komunikacijskega sistema

Naslednje dni je s prevozom oseb in tovora lahko pomagala tudi že Letalska policijska enota, ker so se razmere nekoliko izboljšale, policist urada za informatiko in telekomunikacije pa je vse do srede, 9. avgusta, praktično sam skrbel za delovanje celotnega komunikacijskega sistema.

»Odisejada policista« se je z vzpostavitvijo električnega napajanja zaključila in to v naglici zaradi prihajajočega novega vala slabega vremena.

»Prvi reševalec«, ki je poskrbel, da so bili na širšem območju Črne na Koroškem slišani

Domačini so ga poimenovali kar »prvi reševalec«. Sam pa skromno pravi, da je samo opravljal svoje delo in da od doma, ki je na drugem koncu Slovenije, na daljavo enostavno ni več mogel mirno sedeti in zgolj na zaslonih spremljati zadeve. Dodal je, da je naredil tisto, kar najbolje zna: uredil radijske komunikacije, da te znova delujejo in da so ljudje in interventne službe povezani. Ničkolikokrat je rekel še to, da je bilo potrebno ogromno komunikacije z mnogimi deležniki, da je vse začelo delovati tako, kot mora, so zapisali na policiji.

Policist je skromen, zato si ni želel izpostavljanja in javnih pohval, vendar smo ocenili, da je opravil izjemno delo in smo zato nanj zelo ponosni, so še sporočili iz policije. Doma je s Primorske in še nikoli ni bil v tem delu države. A obljubil je, da bo ljudi, ki so ga srčno sprejeli in lepo skrbeli zanj v času nenačrtovanega bivanja pri njih, obiskal takoj, ko se zadeve normalizirajo.