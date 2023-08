Iz zidov se je pocedil mulj, bo treba podirati? (FOTO)

Kljub neznosni vročini, ki te dni pritiska z vso močjo, prebivalci Sneberskega nabrežja, kjer so poplave uničile tako rekoč vse bivalne prostore celotnega naselja 40 montažnih hiš dvojčkov, v katerih živi 80 družin, s strahom poslušajo vremenske napovedi. Stanovalci upoštevajo navodila pristojnih, da je treba vse notranje stene in tla v hiši tako rekoč olupiti do samega jedra v višini približno enega metra, zdaj pa se sprašujejo, ali bo treba rušiti tudi (zunanje) zidove. Pri nekaterih se je namreč iz zidov pocedil mulj, zato obstaja možnost nastajanja plesni.

Stanje poplavljenih hiš si je ogledal tudi Miha Humar, strokovnjak z biotehniške fakultete, ki je ugotovil, da je treba pri vseh hišah odpreti spodnje dele fasad 20 centimetrov nad nivojem, kjer je bila voda. To je nujno, saj je stopnja vlažnosti 40 odstotkov, mora pa se spustiti pod 20 odstotkov. To je treba storiti čim prej, saj se bo ob lepem vremenu stena sušila en mesec, drugače pa še več, je še ocenil strokovnjak.

2 milijona škode naj bi bilo v Sneberjah.

Kot je včeraj po obisku poplavljenih območij povedal državni sekretar Boštjan Šefic, ki skrbi za koordinacijo ukrepov in aktivnosti po poplavah, je bil njegov glavni namen, da si v Sneberjah ogleda nastalo škodo na montažnih hišah. Kot je povedal, je po ogledu stanja zadovoljen, da se težave odpravljajo organizirano in da pri tem sodeluje Mestna občina Ljubljana (MOL).

Ta je med drugim zagotovila, da bo poskušala brez finančne pomoči države sanirati škodo, ki naj bi bila, kot je povedal podžupan Ljubljane Dejan Crnek, nekje okoli dva milijona. »Bomo pa to škodo prijavili državi, saj je ta podatek pomemben za pridobivanje evropskih sredstev,« je med drugim dejal Crnek, ki si je včeraj skupaj s Šeficem ogledal stanje na terenu.

Zaradi razvoja plesni so morali vsi svoje notranje stene in tla olupiti do golega.

Miha Humar z biotehniške fakultete v Ljubljani (v belem) je ugotovil, da je treba odpreti spodnje dele fasad 20 centimetrov nad nivojem, kjer je bila voda.

Pomembno je, je dejal generalni sekretar, da sodeluje tudi proizvajalec hiš Marles, ki strokovno vodi in svetuje, da bodo hiše po popravkih znova funkcionirale normalno. Takšna sanacija je vedno kompleksna, zaveda pa se, da je lahko vreme pri tem zaveznik ali pa še dodatno zaostri razmere. »Zato je še toliko bolj pomembno, da se to dela pod strokovnim vodstvom in da se pri obnovi ne bi povzročilo še več škode in s tem povzročile dodatne skrbi prebivalcem,« je opozoril.

Prva skrb države so vodotoki Naša prva skrb pa je, da vodotoke z nujnimi ukrepi poskusimo toliko sanirati, da v primeru deževja ne bi ponovno poplavljali, je poudaril Šefic. »Gre za preprečitev nadaljnje škode, saj so nekateri vodotoki denimo premaknjeni za več deset metrov, zato gre za velik zalogaj.« Poudaril je, da je groba ocena škode zaradi poplav, ki jo morajo občine prijaviti do 1. septembra, nujna tudi v luči pridobivanja evropskih sredstev za obnovo, še pomembnejši pa so podatki o tem, kaj je uničeno in kaj sodi pod državno pristojnost, saj bodo le tako lahko pripravili primerne ukrepe, je še povedal Šefic.

V nedeljo bodo izbrali izvajalce del

»Dogovor ljubljanskega župana Zorana Jankovića in predsednika vlade Roberta Goloba je, da se v nedeljo srečamo tukaj ob 11. uri in pogledamo, ali smo vsi opravili nove naloge in lahko nadaljujemo obnovo,« je med drugim dejal Crnek in dodal, da prva ekipa prihaja že v petek. Župan je obljubil, da bodo v dogovoru s krajani izbrali enotnega izvajalca del, da bi dela potekala brez težav, tudi o tem, pravi podžupan, bo govor v nedeljo. »Dogovor s stanovalci je, da do nedelje pridobijo vse potrebne popise in cene, da bi oblikovali neko skupno ceno na kvadratni meter popravila. Mi smo pridobili vse naše izvajalce, ki bi to lahko delali, čakamo še predloge stanovalcev. Naši izvajalci so bili pozvani, da svoje cene oblikujejo brez kakršnih koli dodatkov, da nastavijo golo ceno, danes do 12. ure morajo to sporočiti, skupni rok pa je do nedelje,« je zagotovil podžupan.

Stanje v Sneberjah sta si ogledala državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah 2023 Boštjan Šefic (skrajno desno) in podžupan MOL Dejan Crnek (v beli srajci). Na fotografiji tudi vodja oddelka za zaščito in reševanje Robert Kus (v oranžni majici). FOTOGRAFIJE: Jože Suhadolnik

Kar zadeva poplavljanja reke Save na Sneberskem nabrežju, ljudje opozarjajo, da so nasipi znižani, voda je prihrumela od tam, kjer sploh ni nasipa. »MOL že ugotavlja, kaj se je dogajalo oziroma kje so pomanjkljivosti, šibke točke v tej zaščiti, pa tudi na državni ravni bodo sodelovali najboljši strokovnjaki, kar jih imamo, ki bodo dali določena priporočila in bodo temelj za načrtovanje vseh nadaljnjih aktivnosti, zato da bo tisto, kar bo sanirano, res kakovostno, je poudaril Šefic in dodal, da je poškodovana tretjina države, zato je ta princip sodelovanja dober.