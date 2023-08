Hidrolog Rok Fazarinc: ta območja so najbolj ogrožena v Sloveniji

Strokovnjaki oz. člani sveta za vode, ki je bil ustanovljen pod okriljem ministrstva za naravne vire in prostor, so poenoteni, da je treba najprej iskati začasne rešitve za trenutne razmere, potem pa oblikovati dolgoročne rešitve za izboljšanje protipoplavne varnosti.

Vodja sveta za vode gradbeni inženir in hidrolog Rok Fazarinc je v Odmevnih pojasnil, da je v tem trenutku ključno, da se sanirajo nasipi in očistijo rečne struge. »Območja žal niso varna. Dejansko je treba biti zelo pozoren. Težava ni samo v glavnih strugah, ampak tudi na pritokih, ki so še vedno polni proda. Ob večjem deževju bi to lahko povzročilo velike težave,« je opozoril.

Fazarinc ocenjuje, da se razmere na terenu iz dneva v dan izboljšujejo, »a še zdaleč ni dosežena končna varnost, ki je potrebna za ta območja. Sanacije običajno trajajo mesec, dva«.

Pri tem je opozoril, da zaščita pogosto ni sledila razvoju. »Nasipi so bili velikokrat provizorični in stari 30 let in več, za njimi pa se je ogroženost povečevala z gradnjo sofisticirane industrije,« je Fazarinc dejal za Odmeve.

Katera območja so najbolj ogrožena v Sloveniji?

»Po definiciji je najbolj ogroženo ljubljansko območje, jugozahodni del Ljubljane,«​ je odgovoril, a obenem pojasnil, da se tu že izvajajo potrebna dela, med drugim se bo zgradil zadrževalnik, pa tudi razbremenilnik na Ljubljansko barje.

Večja težava je območje Savinje. Ne samo celjsko vozlišče, Laško in Spodnja Savinjska dolina, temveč tudi vsa območja v Zgornji Savinjski dolini, ki so izjemno občutljiva za takšne pojave, kot je bila pretekla povodenj.

Poudaril je, da ponekod ne bo več mogoče živeti. »Od tam, kjer globina vode ali hitrost vodnega toka ogroža človeška življenja, se je treba umakniti, in se prilagoditi območnim situacijam«.

»Drži, da so to širši, tudi sociološki in psihološki problemi, ampak jih bo treba premostiti, med drugim s strokovnimi argumenti in pogovorom, da se bo ustvarilo ustrezno zaupanje med stroko in tistimi, ki se bodo morali preseliti,« je sklenil Fazarinc in dodal, da svet predlaga spremembo uredbe, ki bi zaostrila kriterija za stanovanjsko gradnjo na poplavnih območjih, medtem ko bi se kriteriji za izgradnjo državnih infrastrukturnih objektov, kot so 3 razvojna os, železnica in podobno sprostili.