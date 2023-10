Sejem v Komendi: preverite, kaj vse se obeta

Avgustovske katastrofalne poplave niso prizanesle niti Komendi, zato je bila organizacija jesenskega sejma vprašljiva. »Strahotna povodenj nam je v Konjeniškem klubu Komenda dodobra spremenila načrte in nameravane dejavnosti v letih 2023 in 2024,« nam je pred petkovim odprtjem sejma povedal predsednik KK Komenda dr. Marjan Sedej. Namreč klub že 28 let uspešno organizira dva kmetijsko-obrtna sejma v Komendi, spomladanskega in jesenskega. Sogovornik nam je pojasnil, da je povodenj uničila ne le hipodromsko stezo v celoti, ampak celotno infrastrukturo, športne rekvizite, krmo za konje. »Posledica je bila odpoved vseh načrtovanih tekmovalnih prireditev, onemogočen je trening konjev,« še doda.

Sejem bo!

»Upravni odbor kluba je takoj po katastrofi sprejel odločitev, da se ne glede na nepredstavljive razmere naredi vse, da se izpelje Jesenski kmetijsko-obrtni sejem Komenda 2023, saj bi bila odpoved sejma še dodatni udarec za konjeniški klub in celotno območje. Izjemna požrtvovalnost posameznih članov kluba je pripomogla k temu, da je bilo območje razstavnega prostora toliko sanirano, da bo izvedba sejma razmeroma normalna,« pojasni naš sogovornik.

Strokovno o novi aplikaciji

Vsak kmetijsko-obrtni sejem v Komendi spremljajo tudi zanimiva strokovna predavanja. Tokrat bo v organizaciji Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije na prvi sejemski dan, torej v petek, 6. oktobra, ob 10. uri v prostorih KK Komenda delavnica za uporabo aplikacije Sopotnik za satelitsko spremljanje površin. Zvrstilo se bo šest predavateljev, ki bodo udeležencem poskusili odgovoriti na vsa vprašanja, povezana z aplikacijo, in pomagali pri vzpostavitvi aplikacije, zato udeležence vabijo, da prinesejo s seboj prenosne računalnike in/ali pametne telefone. Kot smo še izvedeli od organizatorjev, so na delavnico povabili okoli 500 kmetov.

Dodajmo še, da Sopotnik s satelitskimi posnetki Sentinel omogoča sprotno spremljanje stanja na kmetijskih površinah skozi celotno rastno obdobje. Mobilna aplikacija fotoSopotnik, ki je za zdaj na voljo zgolj za pametne telefone z operacijskim sistemom Android, pa služi kot dodatno orodje aplikacije Sopotnik in omogoča zajem georeferenčnih fotografij in je z aplikacijo neposredno povezana.

Zabavni del sejma

»Zabavni del sejma se tradicionalno izvaja na posameznih mestih široke ponudbe različnih kulinaričnih doživetij z različnim glasbenim sporedom. Novost letošnjega sejma bo organizacija Oktober žura v sodelovanju z Društvom kranjske in tržiške podeželske mladine. Oktober žur bo na sporedu teden dni po sejmu, v petek, 13. oktobra, ob 20. uri,« pravi naš sogovornik iz KK Komenda.

Brezplačno parkiranje in vstop

Za konec zapišimo še, da bo obisk sejma tako kot doslej za obiskovalce brezplačen, organizatorji pa so omogočili tudi brezplačno parkiranje in dovolj parkirišč. Na sejmu pričakujejo več kot 50.000 obiskovalcev in približno 600 razstavljavcev.

Dobro je vedeti Odpiralni čas sejma: petek, 6. oktober, od 10. do 18. ure,

sobota, 7. oktober, od 9. do 18. ure,

nedelja, 8. oktober, od 9. do 18. ure. Vstop na sejmišče je prost.

Besedilo je bilo objavljeno v tiskani izdaji oglasne priloge Kmetijske novice.