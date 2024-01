Za potrebe kmetovalcev in gozdarjev: Sodobni stroji na ogled v Celju

Celjski sejem že četrtič zapovrstjo organizira strokovni sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije ter kmetijskega repromateriala – Agritech 2024, ki bo med 1. in 4. februarjem gostil 105 neposrednih razstavljavcev in 350 blagovnih znamk, med katerimi bodo tudi slovenske znamke kmetijske in gozdarske mehanizacije. Obiskovalci sejma si bodo lahko ogledali različno kmetijsko mehanizacijo (traktorje, pluge, trosilce, škropilnice, kosilnice, obračalnike …), gozdarsko mehanizacijo (cepilnike drv, motorne žage, gozdarske vitle, prikolice, dvigala, zaščitno opremo …) ter dodatno ponudbo za kmetovalce, gozdarje, sadjarje in vinogradnike (semena, gnojila, škropiva, zaščitna sredstva, krmila in drugo).

Sejem bo odprt vsak dan od 9. do 18. ure.

Pester sejemski program

Sejem bo obiskal tudi Bobnar. FOTO: Arhiv Celjski Sejem

Razstavo mehanizacije bodo po besedah organizatorjev dopolnjevali vsebinsko bogati dogodki, prikazi delovanja strojev in preizkusne vožnje. »Strokovni sejem Agritech 2024 je odlična priložnost za prenos sodobnih in inovativnih konceptov obdelave zemlje in upravljanja gozdov v prakso. Poleg razstavne ponudbe sejem prinaša številne zanimive dejavnosti, med katerimi izstopajo testne vožnje s traktorji in praktične demonstracije delovanja gozdarskih strojev v živo,« pravijo organizatorji in dodajajo: »Dosedanje izvedbe so nedvomno pokazale, da so prikazi v živo (vključno s testnimi vožnjami in demonstracijami) najbolj priljubljeni med obiskovalci sejma. Sejmi ostajajo neprecenljiva priložnost, kjer se obiskovalci na enem mestu lahko v živo prepričajo o raznoliki in bogati ponudbi, jo preizkusijo in spoznajo najnovejše inovacije.«

Koristne informacije Cene vstopnic: odrasli 10 evrov

otroci do 7. leta starosti brezplačno

družinska vstopnica (1–2 odrasli osebi in do 5 otrok do 15 let) 20 evrov Psi so na sejmišču dobrodošli. Parkiranje na parkirnih mestih sejmišča je brezplačno.

Letošnja novost

Pomembna novost letošnjega sejma bo brez dvoma ocenjevanje strojev in izdelkov po mnenju obiskovalcev – Naj Agritecha 2024 v več kategorijah. Ker so obiskovalci v prvi vrsti tudi uporabniki strojev, bodo lahko na sejmu iz prve roke podali mnenje in glasovali, kateri stroji oz. izdelki/storitve so v posamezni kategoriji najboljše.

Prikaz delovanja gozdarske mehanizacije na Agritech 2022. FOTO: Arhiv Celjski Sejem

V dvoranah Kongresnega centra Celje pa bodo potekala najrazličnejša predavanja in razprave o strokovnih tematikah. Tako bo na primer drugi dan sejma Zavod za gozdove predstavil razvoj socialnih funkcij gozdov na primeru Mestnega gozda Celje, zatem bodo osvetlili obnovo gozdov po poletnih neurjih. V soboto bo posvet o gospodarjenju z gozdovi in interaktivno srečanje na temo digitalnega kmetijstva, ki ga pripravlja Zveza slovenske podeželske mladine. Nedelja pa bo namenjena podelitvi sejemskih priznanj Naj Agritecha 2024.