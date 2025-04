S tem boste na vrtu uničili najbolj trdovratne škodljivce

Sezona vrtnarjenja je končno tu – in to na polno. Vrtičkarji smo spet zavihali rokave; sadimo, sejemo in opazujemo že prve sadike, kako poganjajo iz zemlje. V mislih pa si že priklicujemo vonj po svežih domačih paradižnikih, solati, korenju in drugih dobrotah z vrta. Veselijo pa se tudi ljubitelji cvetlic, zelišč ipd.

A z vrtnarskimi radostmi pridejo tudi izzivi; naš vrt in cvetlice vsako leto obiščejo nepovabljeni gostje – škodljivci, ki napadajo korenine, gomolje in sadike. Bramorji, ogrci, rilčkarji in ličinke mušic so pogosti nezaželeni obiskovalci, ki povzročajo nemalo preglavic. Kako se jih torej lotiti in jih za vedno uničiti? Ena izmed takšnih rešitev, ki zanesljivo uničijo škodljivce in za njimi ne bodo ostali ostanki škodljivih kemikalij, so nematode.

