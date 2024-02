Prisluhnite, kaj vam želijo povedati sobne rastline

Pa vendar se tudi pri nezahtevnih rastlinah hitro lahko pojavijo bolezni ali druge težave, zaradi katerih lončnica ne uspeva tako, kot bi morala. Pogosto potrebuje le majhno spremembo: morda ji ne ustrezata velikost in osvetlitev prostora, jo premalo ali preveč zalivamo, lahko, da potrebuje presaditev ...

Čezmerno zalivanje

Velikokrat v želji po čim boljšem oskrbovanju rastline zalivamo preveč. Različne vrste potrebujejo različno količino vode, številne, denimo taščin jezik, lahko brez nje zdržijo več tednov. Če jih torej zalivamo preveč, se največkrat pojavijo porumeneli listi, iz zemlje se širi vonj po plesni. Če so korenine preveč mokre, začnejo gniti. Strokovnjaki v teh primerih svetujejo, da pustite zemljo, da se med zalivanji osuši, hkrati pa redno preverjajte, kako vlažna ali suha je prst – vsaj pet centimetrov globoko. Preverite tudi, ali v loncu deluje odtekanje, in izberite lonec z drenažnimi luknjami.

Pomanjkanje svetlobe

Sobne rastline se pogosto skušajo sporazumevati z nami, naučiti se moramo le prepoznati njihove znake. Tako na primer lahko na pretemnem mestu začnejo riniti proti viru svetlobe. Če opazimo dolge in raztegnjene stebelne poganjke, majhne in blede liste, ki pogosto tudi odpadajo, saj s tem rastlina varčuje energijo, je to najpogosteje znak, da rastlina potrebuje več svetlobe. Premaknite jo bližje oknu, morda razmislite tudi o dodatni umetni svetlobi.

Nekatere rastline zalivamo preveč. FOTO: Korneeva_kristina Getty Images/istockphoto

Premalo vlage v prostoru

Zlasti v zimskem času je tako kot za nas tudi za zelene rastline velika težava suh zrak. Priporočljiva vlažnost v prostoru za večino sobnih rastlin je od 40 do 60 odstotkov, zato je treba v hladnejših mesecih oz. v času ogrevanja za rastline poskrbeti drugače. Ko opazimo suhe in lomljive robove listov, ki tudi redno odpadajo, je priporočljivo v prostor namestiti vlažilnik zraka, rastline lahko tudi poškropimo ali lonec postavimo na pladenj z vodo.

Napačna temperatura

V prostoru, v katerem je premrzlo ali prevroče, se človek ne počuti najbolje. Enako je tudi z rastlinami, ki jim večinoma najbolj ustreza temperatura od 15 do 20 stopinj Celzija. Hladneje ko jim bo, počasneje bodo rasle, listi bodo oveneli, pojavili se bodo tudi temni madeži. Zelo stresna so zanje tudi nenadna temperaturna nihanja. Zato premislite, kam v zimskem času postavite lonce – na okenski polici nad radiatorjem se zaradi suhega zraka ne počutijo najbolje, če pa to okno pogosto odpirate, lončnico izpostavljate še temperaturnemu šoku.

Hudičev bršljan najdemo v mnogo pisarnah in domovih. FOTO: Guliver/getty Images

Bolezni in škodljivci

Madeži na listih, odpadanje in sprememba barve so lahko znaki bolezni, luknje in ugrizi v listih pa kažejo na prisotnost škodljivcev. Poškodovane dele rastlin je treba nemudoma odstraniti, rastlino dati v »karanteno« in uporabiti insekticid ali kakšno naravno sredstvo. Med najbolj trdovratnimi škodljivci sobnih rastlin so kaparji, ki jih prepoznamo po povoskanem ščitu, zaradi katerega so tudi zelo odporni proti škropivom in insekticidom.

Besedilo je bilo objavljeno na tematskih oglasnih straneh Kmetijske novice.