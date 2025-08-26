Mikrozelenjava – trend prihodnosti?

V zadnjih letih je mikrozelenjava postala prava zvezda sodobne kuhinje in trend med vrtičkarji. Priljubljena je med ljubitelji zdrave in ekološke hrane, urbanih vrtičkarjih kot tudi profesionalnih kuharjih in kmetih. Zaradi hitre pridelave in majhne začetne investicije (potrebujemo le okensko polico, zemljo in ustrezne posode) je vedno bolj zanimiva predvsem za male kmetije in v urbanem kmetijstvu.

Mikrozelenjava navdušuje s svojim izjemnim okusom, bogato hranilno vrednostjo, privlačnim videzom in preprostim, nezahtevnim načinom vzgoje. Ker zraste izjemno hitro, že v dveh do treh tednih, je odlična izbira tudi za manj potrpežljive vrtičkarje. Poleg tega zanjo ne potrebujemo vrta ali velikega prostora, povsem primerno je že stanovanje oz. svetla okenska polica. Tako jo lahko skoraj brez posebnega znanja in z malo truda vzgojimo dobesedno doma. Gre za eno najpreprostejših oblik pridelave domače zelenjave.

Kaj sploh je mikrozelenjava?

Mikrozelenjava so mlade rastline, ki jih pobiramo v zelo zgodnji fazi rasti. To praviloma pomeni že sedmi do enaindvajseti dan po kalitvi, odvisno, kaj smo posejali. So bogat vir različnih hranil, še zlasti veliko vsebujejo antioksidantov. Za mikrozelenjavo je značilen tudi precej intenziven okus in prav v tem je njena moč. Zaradi svoje aromatičnosti in barvitosti jo radi uporabljajo vrhunski kuharji, in sicer za popestritev tako okusa kot videza krožnika. Uživamo jo lahko svežo ali kuhano. Uporablja se lahko kot dodatek jedi ter v solatah, sendvičih, smutijih ipd. Najpogosteje gre za redkvico, rukolo, grah, sončnice, krešo, baziliko, koriander, gorčico, rdečo peso, sicer pa lahko kot mikrozelenjavo vzgojimo tudi zelje, brokoli, ajdo, pšenico, ječmen, koper in podobno.

Kako se lotiti?

Za začetek ne potrebujemo veliko, le nekaj osnovne opreme in malo prostora; plitke posode oz. platoje, substrat (zemljo, kokosova vlakna, filc …), kakovostna semena (najbolje ekološka) ter svetel prostor (idealna je svetla okenska polica, pomagate pa si lahko tudi z lučkami). Posebej je treba biti pozoren, da semena niso obdelana s kemijskimi sredstvi.

Tudi postopek vzgoje je preprost: lončke napolnimo z dvema do tremi centimetri substrata in rahlo zalijemo. Nato enakomerno posejemo semena, a brez dodatnega prekrivanja z zemljo. V prvih dneh ohranjamo vlago s pršenjem z vodo in po želji posodo prekrijemo, da ustvarimo vlažno mikroklimo. Ko rastlinice vzklijejo, jim moramo zagotoviti le še dovolj svetlobe. Po približno tednu ali dveh bomo že pobirali svojo prvo mikrozelenjavo!

Zakaj jo uporabljajo vrhunski kulinarični mojstri?

Mikrozelenjava s svojim izjemno koncentriranim okusom prav navdušuje kuharske mojstre. Že z majhno količino se namreč lahko doseže intenziven, prefinjen okus jedi. Poleg okusa pa je tudi na pogled zelo privlačna in s svojimi živahnimi barvami ustvari eleganten zaključek jedi na krožniku. Ker se pogosto goji lokalno in stoodstotno ekološko, je za številne vrhunske kuharje mikrozelenjava tudi sinonim za visoko kakovost in trajnost. Ravno zaradi teh lastnosti pomeni odlično poslovno priložnost za male kmete, ki iščejo novo dodano vrednost v obstoječi pridelavi. Trg visoke kulinarike pa je kot ustvarjen za to, saj ponuja možnost višjih cen, hkrati pa sama vzgoja ne zahteva velikih površin ali zapletene mehanizacije, kar lahko olajša začetek pridelave in nadaljnjo širitev.

