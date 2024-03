Kakšna so osnovna pravila pri obrezovanju sadnih dreves

Prvi sončni žarki že kličejo po opravilih na vrtu, v sadovnjaku in na zelenici. In če se sprašujete, ali lahko že marca vzamete škarje v roke in opravite rez, je odgovor pritrdilen. Vendar še preden nataknete delovne rokavice, preberite nasvete strokovnjaka Vanesa Husića, ki nam je razkril tehnike in osnovna pravila pri zimski rezi. Samo s pravim pristopom si boste namreč zagotovili bujno, lepo in rodovitno sadno drevje. Napačen rez v napačnem času lahko namreč pusti veliko škode.

