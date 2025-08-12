AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

Najpomembnejši tovrstni sejem v širši regiji, pravi praznik mednarodnega in medgeneracijskega povezovanja, bo predstavil prebojne tehnologije vodilnih svetovnih proizvajalcev in inovativnih mladih podjetij. Prinesel bo nova spoznanja in praktične nasvete, krepil podeželje, skrbel za boljši pridelek in varno hrano, spodbujal samooskrbo. Zabaval bo s tekmovanji in glasbo, razvajal z izbrano kulinariko in vini. Skupaj z državo partnerico sejma AGRA Srbijo bo novosti predstavilo čez 1700 razstavljavcev iz več kot 30 držav. Dogodek bo pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.

Brezplačno parkiranje in ugodne cene vstopnic Od sobote, 23., do četrtka, 28. avgusta, od 9. do 18. ure vas ob brezplačnem parkiranju vabijo tudi ugodne cene vstopnic. Klikni za spletni nakup – 8 €

Sejem bo živ s strokovnimi razstavami živali

Od blizu boste lahko spoznali slovenske avtohtone pasme, od cikastega goveda in belokranjske pramenke do bovške ovce, drežniške koze, štajerske kokoši in kranjske čebele. Razstava govedi bo prikazala pitovni program. Očarala vas bo eleganca posavskih, haflinških, lipicanskih in slovenskih hladnokrvnih konj, bosanskega planinskega konja in ljutomerskega kasača. Kot posebni gostje se bodo predstavili islandski konji in Kobilarna Lipica. Navdušilo vas bo preskakovanje zaprek. Občudovali boste raznolikost slovenskih avtohtonih, tradicionalnih in tujerodnih pasem ovc in koz. S tiskanimi gradivi in projekcijami bodo predstavljene prednosti slovenske reje prašičev. Za najmlajše in vse mlade po srcu bo nepogrešljiv obisk Vrtca malih živali.

Vabi vas zelena oaza znanja permakulturnega centra

S strokovnim vodenjem in praktičnimi nasveti vam bodo postregli vrt Biotehniške šole Rakičan, vrt Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, ekološki poligon Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije, permakulturno-biodinamični vrt in ekološka hiška Permakulturnega društva Slovenije in semenarske hiše Amarant, vzorčni čebelnjak z nasadom medovitih rastlin, gozdno-parkovni nasad Zavoda za gozdove Slovenije in kozolec podnebnih ciljev.

V medenem hramu in paviljonu Čebelji svet se boste lahko z vsemi čutili poglobili v kraljestvo čebel.

Nova spoznanja, praktični nasveti, zabava in pokušnje vas vabijo vsak sejemski dan. Izberite najboljši čas za vaš obisk v koledarju in urniku dogajanja.

Dediščina, ki je oblikovala sedanjost

Novi muzej starih kmečkih orodij namenja posebno pozornost opravilom in orodjem, ki so zaznamovala Pomurje. Ogledali si boste lahko lesene pluge, brane, srpe in kose, cepce in prve mlatilnice na »gepelj«, preproste stiskalnice za bučno olje, kolovrate, trlice za lomljenje stebel, glavnike za razčesavanje vlaken in statve za lan …

Odličnosti je ime AGRA

Na sejmu bodo podeljena priznanja najboljšim z ocenjevanj kakovosti pod okriljem sejma AGRA, mesu in mesnim izdelkom, sokovom, brezalkoholnim pijačam in embaliranim vodam, mleku in mlečnim izdelkom, vrhunskim vinom ocenjevanja »Vino Slovenija Gornja Radgona« in 15. ocenjevanja BIO vin, medu ter kmetijske mehanizacije in opreme. Mnoge izmed nagrajenih izdelkov in vin boste lahko na sejmu pokusili ter preizkusili najnovejšo mehanizacijo.

Sejem AGRA bo mednarodno zabaven

Dobre volje poln bo že otvoritveni, sobotni dan s kulturnim nastopom, ki ga pripravlja sejemska država partnerica Srbija. Pri Permakulturnem centru bo 1. EKO praznik AGRA ponudil eko tržnico ekoloških in biodinamičnih kmetij, ki so povezane v Zvezo društev ekoloških kmetov Slovenije, ter tradicionalne dobrote, kot so obara z jagenjčkom, langaš in ajdove palačinke. Popoldan bo tekmovanje v plesanju polke z nastopom narodnozabavnega ansambla Dinamika.

V nedeljo bo na sporedu 25. Državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov in FENDT tekmovanje v vlečenju vrvi za najmočnejše slovenske fante.

Vedro stanovsko druženje obeta v torek poleg bogatega vinskega dogajanja dan Kmetijsko-gozdarske zbornice in v sredo dan Zadružne zveze Slovenije.

Vse sejemske dni bodo ponujale odlične izdelke Agrina tržnica, tržnice mladih kmetov in podeželske mladine. Vrstila se bodo srečanja kmečkih žena in deklet, evropskega in slovenskega reda vitezov vina, sommelierov … Z vinsko kraljico Slovenije 2025 Nino Polanec boste lahko v Vinskem hramu okušali nagrajena vina »Vino Slovenija Gornja Radgona 2025«.

Rodovitni stroki strokovnosti

Sejem bodo podčrtali mednarodni poslovni dogodki, aktualni strokovni posveti in razstave v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport RS, Kmetijsko-gozdarske zbornice, Zadružne zveze, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije in drugih najpomembnejših ustanov.

Naročnik oglasne vsebine je Pomurski sejem