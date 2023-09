Zvonjenje po slovensko

Naši predniki so prazniku Marijinega rojstva (8. september) nadeli lepo slovensko ime, mali šmaren oziroma kar mala maša. Ker mala maša za suknjo vpraša, kot pravi ljudsko izročilo, pomeni ta dan tudi začetek jeseni. Marsikje se mu nemara prav zato poklonijo z blagoslovom rož in se tudi na ta način poslovijo od cvetočega obdobja. Ivan Gabrič je ogromno naredil na področju ohranjanja slovenske glasbeno-kulturne dediščine, potem pa se je še enkrat rodil. Tudi Ivan Gabrič se je. Še več, imel je celo ta privilegij, da je na mali šmaren kar sam dostavil rože, in sicer v podružnično cerkev sv. P...