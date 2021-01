Zvezdnik Gibson vzroke za ločitev našel v otroštvu

V letošnje leto je zakorakal kot samski moški. V zadnjih decembrskih dneh je ameriški zvezdnik Tyrese Gibson oznanil, da sta z ženo Samantho Lee po temeljitem premisleku sklenila končati zakon, ki je trajal tri leta, pred dvema letoma sta ga kronala z rojstvom hčerke. »Leto 2020 je bilo nadvse mučno in težko, te energije ne želiva nesti kot popotnice v novo leto. Zato sva sprejela nadvse težko odločitev, da se ločiva, a ostala bova najboljša prijatelja in dobra mati in oče najini Sorayi,« sta naznanila konec svoje ljubezni. In dodala, da sta kljub vsemu neizmerno hvaležna, da sta ...