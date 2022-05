Zvezdnica zlorabljala najstnico

Borilne veščine, s katerimi je pri rosnih 14 letih osvojila črni pas, so Zari Phythian odprle vrata v Hollywood. Zaradi svojega daru, da jih mojstrsko povzdigne v umetnost, je namreč pred šestimi leti postala del Marvelovega stripovskega vesolja in v uspešnici Doktor Strange ob hollywoodskih zvezdnikih Benedictu Cumberbatchu in Tildi Swinton zaigrala čarovnico. A hkrati so bile prav borilne veščine tiste, zaradi katerih je že v njenih najstniških letih v njeno življenje zakorakal Victor Marke, sprva njen učitelj, nato pa ljubimec in mož, ki je v njej prebudil poprej speče sprevržene vzgibe. »Vaša izprijenost se je izoblikovala pod Victorjevim vplivom, ki ga je imel nad vami že od zgodnjih let,« je sodnik dejal Phythianovi, ki je bila skupaj z možem obtožena in zdaj spoznana za krivo spolne zlorabe 13-letne deklice. Zara ​naslednjih osem let hollywoodskega blišča ne bo videla niti od daleč, gledala bo zgolj zidove svoje jetniške celice. Njen mož, v katerem je sodnik prepoznal gonilno silo za pedofilsko zlorabo, v kateri sta zakonca uživala, pa bo za zapahi še šest let dlje.

Zloraba 13-letne deklice, s katero je imel Victor v treh letih najmanj 20-krat spolne odnese in pri čemer je sodelovala tudi Zara, sega v leto 2005. A v resnici se zgodba začenja že več kot dve desetletji prej, v času, ko je bila Zara komaj 14-letno in za borilne veščine izjemno nadarjeno dekle. Tedaj je namreč kot učenka prišla v Victorjevo športno šolo in hitro je vsem postalo jasno, da je njej posvečal več pozornosti kot vsem drugim, ona pa je oboževala tla, po katerih je hodil. Čez tri leta je Victorja s posebnim šaolinskim obredom sprejela za svojega gospodarja, mu prisegla večno zvestobo in vdanost, torej da bo storila vse, kar bo od nje zahteval, tudi če bo to proti njenim načelom. »Svojemu gospodarju postaneš tako rekoč suženj, povsem si mu prepuščen na milost,« je na sodišču povedal Bob, ki je prav tako obiskoval Victorjevo borilno akademijo, in dodal, da je Victor Zaro očitno snubil in pripravljal zase kot pozneje druge žrtve. »Izkoristil je svojo moč in vpliv kot mojster borilnih veščin, da si je pokoril in si pod nadzor spravil mlada dekleta.«

Zaradi pedofilije gresta Zara in Victor skupno za 22 let v zapor. FOTO: osebni arhiv

Nihče ni pričakoval, da se bosta Zara in Victor spustila v razmerje. Ne le zaradi 23-letnega razkoraka med njima, pač pa tudi, ker je bil poročen, na njegovo poroko je bila povabljena celo Zara s starši. A sta se pri njenih 19 letih spustila v seksualno razmerje. Victor je zapustil ženo, ki mu je tedaj ravno rodila otroka. Že čez kakšno leto pa se je začela za zaprtimi vrati doma, ki sta si ga ustvarila prepovedana ljubimca, peklenska zabava.

Njuna žrtev je bila, kot rečeno, trinajstletnica, ki je obiskovala njuno akademijo za borilne veščine. Dekletu, ki je v njiju videla vzornika, idola, sta ponudila rum. Ko je bila dovolj okajena, je Zara začela oralno zadovoljevati ljubljenega, nato pa izzvala deklico, naj jo posnema, če si jo sploh drzne. »Vedela sem, da je narobe, a nisem vedela, kako naj se iz tega izvlečem. Zara mi je bila zgled, želela sem ji biti podobna,« je začetek triletne zlorabe opisala njuna žrtev in nadaljevala, da je Victor nato z obema izmenjaje seksal. To se je s presledki nadaljevalo tri leta, izprijeno zabavo sta snemala, dekletu pa zabičala, da mora molčati. »Bila sta kot Jekyll in Hyde,« v enem trenutku sta bila njena spoštovana učitelja, v drugem pa spolna plenilca; Victor ji je celo grozil, da ji bo zdrobil kolena, če si bo o tem drznila komu črhniti.