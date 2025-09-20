  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    NA KOLESU

    Zverinice na gorski poti

    Romunija je mnogo več kot domovina najbolj znanega vampirja na svetu. Čudovita pokrajina, dobra hrana, neverjetna arhitektura, pravljični gradovi, veličastne cerkve in krasni ljudje.
    Zaradi prenove gradu Peleš je obisk omejen na 2000 obiskovalcev na dan; če si ga želite ogledati, je dobro vstopnice kupiti vsaj teden prej. FOTO: Gordana Stojiljković

    Zaradi prenove gradu Peleš je obisk omejen na 2000 obiskovalcev na dan; če si ga želite ogledati, je dobro vstopnice kupiti vsaj teden prej. FOTO: Gordana Stojiljković

    Še v najmanjših vaseh se bohotijo tako pravoslavne kot katoliške cerkve. FOTO: Gordana Stojiljković

    Še v najmanjših vaseh se bohotijo tako pravoslavne kot katoliške cerkve. FOTO: Gordana Stojiljković

    Romunija je tudi kmetijska država. FOTO: Gordana Stojiljković

    Romunija je tudi kmetijska država. FOTO: Gordana Stojiljković

    Najbolj znan prebivalec gradu v mestu Hunedoara je Matija Korvin, pri nas znan kot kralj Matjaž. FOTO: Gordana Stojiljković

    Najbolj znan prebivalec gradu v mestu Hunedoara je Matija Korvin, pri nas znan kot kralj Matjaž. FOTO: Gordana Stojiljković

    Mestu Arad zaradi izrazite habsburške arhitekture pravijo tudi Dunaj v malem. FOTO: Gordana Stojiljković

    Mestu Arad zaradi izrazite habsburške arhitekture pravijo tudi Dunaj v malem. FOTO: Gordana Stojiljković

    Takšni prizori na vaseh niso redki. FOTO: Gordana Stojiljković

    Takšni prizori na vaseh niso redki. FOTO: Gordana Stojiljković

    Katedrala Metropolitan v Temišvaru FOTO: Gordana Stojiljković

    Katedrala Metropolitan v Temišvaru FOTO: Gordana Stojiljković

    Temišvar je prvo mesto v Evropi, ki je dobilo električno razsvetlitev. FOTO: Gordana Stojiljković

    Temišvar je prvo mesto v Evropi, ki je dobilo električno razsvetlitev. FOTO: Gordana Stojiljković

    Temišvar se ponaša s čudovito arhitekturo. FOTO: Gordana Stojiljković

    Temišvar se ponaša s čudovito arhitekturo. FOTO: Gordana Stojiljković

    Na poti po najvišji gorski cesti čez Karpate sva srečala osem medvedov. FOTO: Gordana Stojiljković

    Na poti po najvišji gorski cesti čez Karpate sva srečala osem medvedov. FOTO: Gordana Stojiljković

    Videti medveda v naravnem okolju je nekaj prečudovitega. FOTO: Gordana Stojiljković

    Videti medveda v naravnem okolju je nekaj prečudovitega. FOTO: Gordana Stojiljković

    Partner je cesto, ki velja za eno najbolj spektakularnih, nenavadnih in slikovitih v Evropi in poteka čez najvišji del Karpatov na višini 2042 metrov v skupni dolžini 151 kilometrov, prekolesaril. FOTO: Gordana Stojiljković

    Partner je cesto, ki velja za eno najbolj spektakularnih, nenavadnih in slikovitih v Evropi in poteka čez najvišji del Karpatov na višini 2042 metrov v skupni dolžini 151 kilometrov, prekolesaril. FOTO: Gordana Stojiljković

    Bran velja za grad grofa Drakule, a v bistvu je znan le zato, ker so v njem posneli film. FOTO: Gordana Stojiljković

    Bran velja za grad grofa Drakule, a v bistvu je znan le zato, ker so v njem posneli film. FOTO: Gordana Stojiljković

    Zaradi prenove gradu Peleš je obisk omejen na 2000 obiskovalcev na dan; če si ga želite ogledati, je dobro vstopnice kupiti vsaj teden prej. FOTO: Gordana Stojiljković
    Še v najmanjših vaseh se bohotijo tako pravoslavne kot katoliške cerkve. FOTO: Gordana Stojiljković
    Romunija je tudi kmetijska država. FOTO: Gordana Stojiljković
    Najbolj znan prebivalec gradu v mestu Hunedoara je Matija Korvin, pri nas znan kot kralj Matjaž. FOTO: Gordana Stojiljković
    Mestu Arad zaradi izrazite habsburške arhitekture pravijo tudi Dunaj v malem. FOTO: Gordana Stojiljković
    Takšni prizori na vaseh niso redki. FOTO: Gordana Stojiljković
    Katedrala Metropolitan v Temišvaru FOTO: Gordana Stojiljković
    Temišvar je prvo mesto v Evropi, ki je dobilo električno razsvetlitev. FOTO: Gordana Stojiljković
    Temišvar se ponaša s čudovito arhitekturo. FOTO: Gordana Stojiljković
    Na poti po najvišji gorski cesti čez Karpate sva srečala osem medvedov. FOTO: Gordana Stojiljković
    Videti medveda v naravnem okolju je nekaj prečudovitega. FOTO: Gordana Stojiljković
    Partner je cesto, ki velja za eno najbolj spektakularnih, nenavadnih in slikovitih v Evropi in poteka čez najvišji del Karpatov na višini 2042 metrov v skupni dolžini 151 kilometrov, prekolesaril. FOTO: Gordana Stojiljković
    Bran velja za grad grofa Drakule, a v bistvu je znan le zato, ker so v njem posneli film. FOTO: Gordana Stojiljković
    Gordana Stojiljkovićgordana.stojiljkovic@slovenskenovice.si
     20. 9. 2025 | 19:00
    A+A-

    Nekaj dni pred popotovanjem po Romuniji mi je moja najstnica poslala kilometrsko SMS-sporočilo, v katerem je jasno sporočala, da si ne želi z nama. Kmalu bo stara 18 let, zato jo povsem razumem, a sem si vedno predstavljala, da se bo potovanj vseeno z veseljem udeleževala. No, to dejstvo je odločilno vplivalo na to, kaj si želiva s partnerjem ogledati na dolgi poti po prostrani balkanski državi, znani kot dežela zloglasnega grofa Drakule, zgodovinsko pa tudi po nasilnem padcu komunističnega režima, ko sta v devetdesetih pred strelskim vodom končala zakonca Ceausescu. Navdušen kolesar je namreč takoj zagledal priložnost, da prekolesari po mnenju britanskega voditelja oddaje Top Gear »najlepšo gorsko cesto na svetu«, ki se vije čez Krpate, zato sva tej njegovi želji namenila prednost.

    Partner je cesto, ki velja za eno najbolj spektakularnih, nenavadnih in slikovitih v Evropi in poteka čez najvišji del Karpatov na višini 2042 metrov v skupni dolžini 151 kilometrov, prekolesaril. FOTO: Gordana Stojiljković
    Partner je cesto, ki velja za eno najbolj spektakularnih, nenavadnih in slikovitih v Evropi in poteka čez najvišji del Karpatov na višini 2042 metrov v skupni dolžini 151 kilometrov, prekolesaril. FOTO: Gordana Stojiljković

    2945 kilometrov cest sva prevozila v enem tednu, pri čemer sva se po avtocesti peljala le do Ptuja, nato pa sva se usmerila proti Madžarski. V času dopustov sva se želela izogniti Srbiji, ki meji na Romunijo, a so zaradi schengena na mejah neznosne gneče. To je bila odlična odločitev, saj je tudi vožnja po skrajnem jugu Madžarske postregla s čudovitimi vtisi. Vsak dan sva se premikala in vsak večer prespala v drugem kraju.

    Mestu Arad zaradi izrazite habsburške arhitekture pravijo tudi Dunaj v malem. FOTO: Gordana Stojiljković
    Mestu Arad zaradi izrazite habsburške arhitekture pravijo tudi Dunaj v malem. FOTO: Gordana Stojiljković

    Grof Drakula

    Prvič sem se skozi Romunijo peljala z vlakom pred približno 30 leti na poti v Sofijo, ko smo imeli v Bukarešti kar precejšen postanek. Takrat se mi je zdela enostavno grozna, umazana, siva, zato ta čudovita država nikoli ni bila na moji prednostni listi krajev oziroma držav, ki bi si jo želela obiskati. A sem jo absolutno podcenjevala.

    Romunija je namreč mnogo več kot domovina najbolj znanega vampirja na svetu. Je dežela gradov, in če do njih nimate posebnega odnosa, vam bodo v Romuniji zagotovo prirasli k srcu. Tako pravljičnih ne boste videli nikjer drugje. Najbolj znan je Bran, ki ga je na zemljevid znamenitosti postavila ravno zgodba o krvoločnem romunskem princu Vladu Tepešu, ki je živel v 15. stoletju, spisal pa jo je irski pisatelj Bram Stoker. Midva sva si ga ogledala le od zunaj, saj si nisva pravočasno zagotovila vstopnic. Podobno se nama je zgodilo pri gradu Peleš, ki so ga leta 1875 zgradili za kralja Karla I. in ženo Elizabeto. Zgrajen je v neogotskem slogu in so ga uporabljali kot kraljevo poletno rezidenco, velja pa za enega najlepših v Evropi. Ker ga prenavljajo, je število obiskovalcev omejeno na 2000 na dan. A tudi njegova zunanjost je nadvse očarljiva.

    Bran velja za grad grofa Drakule, a v bistvu je znan le zato, ker so v njem posneli film. FOTO: Gordana Stojiljković
    Bran velja za grad grofa Drakule, a v bistvu je znan le zato, ker so v njem posneli film. FOTO: Gordana Stojiljković

    Edini grad, katerega notranjost sva si dodobra ogledala, leži v mestu Hunedoara. Gre za mogočno gotsko stavbo z istim imenom, ki spada med največje dragulje romunske arhitekture. Začetki gradu segajo v 14. stoletje in najbrž še dlje nazaj. Pozneje so ga večkrat povečevali in obnavljali, danes pa lahko občudujemo skoraj do popolnosti ohranjeno grajsko obzidje, obrambne stolpe, dvorane, kapelo ... Njegova zgodovina je povezana z družino Korvin, ki je bila dolga leta lastnica gradu. Najbolj znan predstavnik družine je madžarski kralj Matija Korvin – kralj Matjaž, ki ga poznamo tudi Slovenci. No, v grad sva vstopila, ko je bilo zunaj 30 stopinj, zapustila pa sva ga mokra kot miš v neurju in deročem blatu.

    Najbolj znan prebivalec gradu v mestu Hunedoara je Matija Korvin, pri nas znan kot kralj Matjaž. FOTO: Gordana Stojiljković
    Najbolj znan prebivalec gradu v mestu Hunedoara je Matija Korvin, pri nas znan kot kralj Matjaž. FOTO: Gordana Stojiljković

    Paša za oči

    Vožnja mimo številnih vasic v notranjosti države je prava paša za oči, saj se popotniku zdi, kot bi zavrtel čas nazaj. Napačno bi bilo zapisati, da gre za podobo skromnega, revnega podeželja, na katerem se domačini večinoma preživljajo s kmetijstvom, saj so vasice urejene, hiše ometane, trgi čudoviti, cerkve, pa naj bodo pravoslavne ali katoliške, pa prečudovite. Zdi se, kot da prav tekmujejo, kdo bo imel lepša velika vhodna vrata.

    Mesta pišejo podobno zgodbo in ponujajo zgledno, urejeno, sodobno podobo države, ki je vstopila v ugledno 27-člansko druščino Evropske unije. Sighisoara, Brašov, Sibiu, Temišvar – ki za moj okus presega celo Dunaj – so prijetna, čista mesta s krasnimi parki, cerkvami in vrvežem na ulicah, na katerih se tujec niti za hip ne čuti ogroženega.

    Temišvar je prvo mesto v Evropi, ki je dobilo električno razsvetlitev. FOTO: Gordana Stojiljković
    Temišvar je prvo mesto v Evropi, ki je dobilo električno razsvetlitev. FOTO: Gordana Stojiljković

    Vsak dan sproti sva se odločala, kje bova prenočila. Za prvi nočni postanek sva izbrala mesto Arad, ki leži na bregovih reke Mureš in je 50 kilometrov oddaljeno od meje z Madžarsko. Leta avstrijsko-madžarske prisotnosti na tem območju so pustila močan pečat na tamkajšnji arhitekturi ter načinu življenja, naju pa je razveselil vrvež, saj so v versko mešani državi ravno tistega dne proslavljali Marijino vnebovzetje. Odprta kuhinja, koncerti na prostem, čudovita arhitektura … Že prvi postanek naju je prevzel.

    Prenočila sva tudi v Sibiu, mesto je cvetelo v času saškega naseljevanja, ko je bilo tam kar 19 različnih cehov. Germanski vpliv je bil izjemno močan tudi na področju kulturnega življenja, kar opazimo še danes. Pravi užitek je sprehod po ulicah starega mestnega jedra. Sibiu je eno najpomembnejših kulturnih središč v Romuniji in je bilo leta 2007 evropska prestolnica kulture. Sprehodila sva se po mostu lažnivcev, si ogledala katoliško katedralo in evangeličansko cerkev.

    Sighişoara je do popolnosti ohranjeno srednjeveško mesto. Današnja oblika je delo germanskih prebivalcev Sasov, ki so se od 12. stol. dalje priseljevali v te kraje, danes pa je na Unescovem seznamu svetovne kulturne dediščine in je znano po vsakoletnem srednjeveškem festivalu, ki poteka konec julija. Tega sva sicer zamudila, na potepu po starodavnem mestu pa sva videla dominikansko cerkev, gotsko cerkev na hribu, glavni trg ter hišo, kjer se je rodil in nekaj let živel Vlad Tepeš.

    Zatočišče za medvede

    Videti medveda v naravnem okolju je nekaj prečudovitega. FOTO: Gordana Stojiljković
    Videti medveda v naravnem okolju je nekaj prečudovitega. FOTO: Gordana Stojiljković

    Kot rečeno, je bila pot prilagojena temu, da bo partner prekolesaril znamenito gorsko cesto Transfagarasan. Take cestne sladice so mešanica adrenalina in nepopisnih lepot narave in so ustvarjene za vse tiste, ki življenje zajemajo z veliko žlico. Cesta velja za eno najbolj spektakularnih, nenavadnih in slikovitih v Evropi in poteka čez najvišji del Karpatov na višini 2042 metrov v skupni dolžini 151 kilometrov. Nekoč je cesto v Transilvanskih Alpah uporabljala le vojska, danes pa kolesarji, motoristi, filmarji in turisti, ki se lahko sprehodijo tudi okoli jezera. Prelaz ponuja vrsto možnosti za pohodništvo.

    Gorska cesta Transfagarasan velja za eno najbolj spektakularnih, nenavadnih in slikovitih v Evropi in poteka čez najvišji del Karpatov na višini 2042 metrov.

    Predvsem pa je ta cesta – v nasprotju z drugo gorsko, Transalpino, dolgo 148 kilometrov, za katero sem imela občutek, da se ure dolgo vozim po Pokljuki – znana po medvedih. Ti namreč plenijo pozornost vseh, ki se z motorji, kolesi in avtomobili vozijo mimo. V kraju Zarnesti v Karpatih so leta 2005 ustanovili zatočišče za rjave medvede v naravnem okolju na 70 hektarih površine v hrastovem in leskovem gozdu. Videti medvede v naravnem okolju je nekaj res posebnega, seveda v varnem zavetju avtomobila. V nasprotju s partnerjem, ki je mimo osmih medvedov, kolikor sem jih videla sama, zdrsnil s svetlobno hitrostjo. Vseeno si na kolesu kar precej ranljiv. Le mesec prej smo mediji poročali, kako klavrno je končal nemški motorist, ki je z na videz nenevarnimi medvedki delal selfi. Kljub čudoviti izkušnji je medved vendarle zver. Ne bi se mogla odločiti, kaj nama je bilo najbolj všeč, kajti navdušena sva bila nad vsem.

    Lahko si privoščite

    Izbirala sva čudovite apartmaje, za katere sva odštela med 30 in 50 evri na noč, lahko bi pa še manj, če si ne bi izbirala takšnih v središču mest. Bila sva navdušena tako nad okusnostjo kot nad cenami hrane in pijače, razen meni življenjsko pomembne kave, ki je bila dražja od piva, ki je stalo povprečno manj kot dva evra. Tako sva za kosilo s pijačo odštela okoli 25 evrov. Hrana nič kaj posebno ne odstopa od sicer nam znane balkanske kuhinje.

    Več iz teme

    potovanjeReportažaRomunija
    ZADNJE NOVICE
    19:16
    Kronika  |  Na tujem
    OBDUKCIJA JE RAZKRILA VZROK SMRTI

    Tragedija na univerzi: študenta našli obešenega na drevesu – družina zahteva resnico

    Tragedija ali prikrivanje? Študentovo truplo na drevesu deli javnost.
    20. 9. 2025 | 19:16
    19:00
    Nedeljske novice
    NA KOLESU

    Zverinice na gorski poti

    Romunija je mnogo več kot domovina najbolj znanega vampirja na svetu. Čudovita pokrajina, dobra hrana, neverjetna arhitektura, pravljični gradovi, veličastne cerkve in krasni ljudje.
    20. 9. 2025 | 19:00
    18:38
    Novice  |  Slovenija
    GOLOB ŠE NAPREJ PREDSEDNIK STRANKE

    Slovenski poslanec oster zaradi pesmi na kongresu Gibanja Svoboda (VIDEO)

    Premier Robert Golob je pred navzoče prikorakal v velikem slogu s svojo ženo Tino Gaber Golob.
    20. 9. 2025 | 18:38
    18:20
    Ona  |  Stil
    AVTOSALON (2)

    Avtomobilizem: Kitajcev kolikor hočeš

    Kitajskih predstavnikov je bilo na IAA Mobility še več kot pred dvema letoma; opaziti je bilo tudi posebneže, kot je turški proizvajalec Togg, ki se širi v Nemčijo.
    Gašper Boncelj20. 9. 2025 | 18:20
    18:00
    Nedeljske novice
    POD KOŠEM

    Kdo z Dončićem v lov na zlato?

    Reprezentanca si po sedmem mestu na EP želi na svetovno prvenstvo in olimpijske igre, a bo prej treba narediti nekaj strateških potez.
    20. 9. 2025 | 18:00
    18:00
    Ona  |  Astro
    ASTRO NAPOVED

    Zvezdni odsev: prihajajo nepričakovane spremembe v odnosih

    Astrološki vplivi za 21. september 2025.
    20. 9. 2025 | 18:00

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Intervju

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 12:07
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podjetništvo

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
    Novice  |  Slovenija
    SMS

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na vašem telefonu se bo 27. septembra pojavilo posebno sporočilo. Šlo bo za pomembno vajo, ne za nevarnost.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 10:38
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    IZBRANA KAKOVOST

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    15. 9. 2025 | 15:59
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    15. 9. 2025 | 09:05
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
    Novice  |  Slovenija
    GIBANJE

    Bo 150 minut na teden dovolj?

    Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
    Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    LOGISTIKA

    Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    15. 9. 2025 | 12:51
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Dogodek

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    15. 9. 2025 | 11:26
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    15. 9. 2025 | 08:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KRIPTOVALUTE

    Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    11. 9. 2025 | 09:21
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Preverite svoj prihranek

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    18. 9. 2025 | 10:25
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Kultura

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Samozavest

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 14:08
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Denar

    Kje je 27 milijard evrov?

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    SKLEPI

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    16. 9. 2025 | 12:49
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki