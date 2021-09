Znani obrazi v hotelskem uporniku

Manjkal ni niti igralec Marko Miladinović. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Nasmejana radijca Jana Morelj in Klemen Bučan. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Zase pravimo, da smo uporniki klasične hotelske industrije,« se glasi geslo novooprtega hotela One66, ki brez dvoma izstopa iz ljubljanskega povprečja. Ponuja namreč edinstveno izkušnjo namestitve, in sicer v stavbi iz leta 1967, ki so ji lastniki nadeli novo vsebino in podobo. Uradnega odprtja so se udeležili tudi številni znani, ki so z veseljem prisluhnili ustvarjalcem dobrih turističnih in kreativnih zgodb. Ker je nova pridobitev v Šiški, ne preseneča, da je bilo kar nekaj Šiškarjev, denimo, igralec, znan iz filma Šiška Deluxe, raperin ena njegovih zadnjih muz z drugega konca mesta. Novi ljubljanski pridobitvi so nazdravili tudi, režiser, radijkain njen najdražji, zapriseženi skejtar. Manjkale niso niti radijska in televizijska voditeljica, vsestranskain mlada podjetnica. Obilje zanimivih kulis za svoj priljubljeni podcast sta v prostoru našla tudi gospodain, prisotni pa so se strinjali, da Ljubljana s hotelom One66 ni dobila le novega prenočišča, ampak tudi prostor za druženje, v katerem bodo v prihodnjih mesecih in letih zagotovo nastale številne dobre zgodbe.