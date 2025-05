Znan konec, skrivnostni začetek

Zadnji boji druge svetovne vojne na evropskih tleh so na Koroškem potekali do 15. maja 1945, čeprav je Evropa že več dni, natančneje od 9. maja, slavila zmago nad fašizmom in nacizmom. To je konec. Začetek pa je bolj skrivnosten. In te skrivnosti se je lotilo Filmsko ustvarjalno društvo Loke Studio, ki ga sestavljajo navdušenci nad filmom iz Zasavja. Posneli so kratki vojni film Ostri vrh (kake pol ure traja), ki prikazuje ozadje zamolčane bitke ob napadu nacistične Nemčije na Jugoslavijo leta 1941.

Vendar vseeno začnimo na koncu. V Mislinjski in Mežiški dolini. Ti dve sta namreč ob koncu druge svetovne vojne postali zadnji izhod za umik ogromnih množic pripadnikov poraženih vojsk z jugoslovanskih bojišč, z njimi pa se je umikalo tudi veliko civilnih beguncev. Cilj umikajočih se je bilo čim prej priti na ozemlje Avstrije in se tam predati Britancem. Cilj Jugoslovanske armade, v katero so bile takrat vključene tudi slovenske partizanske enote, pa je bilo zadržati jih na slovenskem ozemlju. V dneh med 12. in 15. majem so tako izbruhnili hudi boji na območju Doliča, Dravograda in Poljane pri Prevaljah, s hudimi izgubami na obeh straneh. Eni osrednjih, ki se niso hoteli predati, so bili hrvaški ustaši. Ti so ob poti pobega zažigali hiše in ubijali, boji pa so potekali proti Otiškemu Vrhu, Dravogradu, na Poljani. Zanimivo je, da so se nemški vojaki predali razmeroma hitro, so si enotni zgodovinarji.

Kakor koli, v spomin na te dogodke je na Poljani pri Prevaljah urejen spominski park z osrednjim spomenikom Svobodi in miru akademskega kiparja Stojana Batiča.

Zdaj pa k skrivnostnemu začetku, ki so se ga pred časom lotili člani Filmsko ustvarjalnega društva Loke Studio. Kot omenjeno, so posneli kratki vojni film Ostri vrh, ki prikazuje ozadje zamolčane bitke ob napadu nacistične Nemčije na Jugoslavijo leta 1941.

Slabo raziskano

Film prikazuje skupino vojakov Kraljevine Jugoslavije, ki so jih poslali na severno mejo tik pred začetkom vojne. Vzdušje v skupini je napeto, saj se vsi zavedajo, da bodo zelo kmalu soočeni s sovražno vojsko, to neprijetno pričakovanje pa rodi precejšen kup medosebnih konfliktov, notranjih dvomov ter strahov. Večina dogajanja se odvija na odročni kmetiji visoko v gorah na slovenskem Koroškem, kjer vojaki pazijo na mejo in so ob prihodu sovražnika pripravljeni sprejeti usodne odločitve.

Matic Poropatič (levo) in Mirza Ribič FOTO: Polona Malovrh

Kot je medijem pred časom povedal režiser Matic Poropatič, se je za realizacijo filma odločil, ker meni, da je obdobje pred začetkom druge svetovne vojne v medijih slabo raziskano: »To usodo delijo tudi dogodki ob dejanskem napadu sil osi pod vodstvom nacistične Nemčije. Delni razlog, da je zgodovina pozabila na ta dogodek, zagotovo tiči v tem, da je napad oz. aprilska vojna, kot je postala znan kasneje, trajal zgolj nekaj dni, in sicer od 6. do 17. aprila 1941.«

Film, ki prikazuje začetek druge svetovne vojne v Kraljevini Jugoslaviji skozi perspektivo čete, ki ima nalogo braniti mejo na Koroškem, je zagotovo še en kamenček v pozabljenem mozaiku. Zdaj je samo vprašanje, kdo si ga bo začel lastiti, kdo ga bo prikrojil. Je pa tudi velika verjetnost – upam, da se to le ne bo zgodilo –, da so bile prve projekcije filma pravzaprav edine. Čez čas se nemara na film ne bo več spomnil nihče. Kdo ve?