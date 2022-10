Znali bomo ogreti dvorane, tudi če bo treba izklopiti gretje

Doktor matematike, ki deluje kot docent na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko, je na stand up odrih prisoten od leta 2010, prvič pa je resneje opozoril nase, ko se je pošalil (popekel na žaru) na račun Jana Plestenjaka in Boruta Pahorja. Jeseni 2018 je premiero doživela njegova avtorska monokomedija Profesor Kuzman mlajši, trenutno pa skupaj z Alešem Novakom nastopa v predstavi Mali otroci, veliki problemi. Pred dnevi ste zaznamovali poseben jubilej, in sicer je minilo 10 let od dne, ko ste postali stand up komik leta. Kakšne misli vas ob tem prešinejo? Malce se zdrznem, ko se za...