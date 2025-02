Znaki duhovnega materializma

Ste mislili, da tega ni? Tudi mi. Ali si duhoven ali pa si materialist, druge možnosti ni. A kot pravi Elizabeth Lesser, avtorica knjige The Seeker's Guide, je pot duhovnosti lahko zelo zahtevna. Včasih napredujemo in postanemo bolj svobodni, ljubeči in modri, včasih smo prepričani, da se že bližamo razsvetljenju, a pravzaprav nazadujemo ali brodimo v krogu.

Veliki tibetanski učitelj meditacije Chogyam Trunpa je zapisal, da se pogosto zavajamo, ko mislimo, da se duhovno razvijamo; v resnici pravzaprav skušamo okrepiti svojo egocentričnost skozi duhovne tehnike. Takšne vrste samozavajanje je imenoval duhovni materializem. In kako prepoznamo znake?

1. Izkoriščanje starodavnih tradicij

Mnogi moderni iskalci duhovnosti izkoristijo starodavno znanje in obrede, ne da bi ti obdržali svojo globino in pomen. Zato močni in elegantni sistemi duhovne rasti postajajo nepomembni in le omenjeni. Razumeti morate razliko med previdno ustvarjeno duhovno potjo po resničnih poteh tradicij in med letanjem od ene religije do druge kot pijana čebelica.

2. Otroško cepetanje

Če vaše molitve in prošnje niso bile uslišane, to še ni pravi trenutek za cepetanje v stilu: »Niti bog me ne mara!« Ne glede na to, v kaj verjamete, je za to, kar se vam dogaja, gotovo neki namen.

3. Plehkost

Nekateri trdijo, da duhovni voditelji, učitelji in priročniki prodajajo hitre in lepe rešitve za vseživljenjske težave, vprašanja in ovire. Duhovnost ne bo delovala, če boste z njeno pomočjo prav plehko branili sebe in svoje bližnje ter se pretvarjali, da se z njeno pomočjo izogibate težavam. Razumeti morate, da pozitivno mišljenje ne brani ljudi pred slabimi stvarmi, nesrečami in preizkušnjami in da je popolnoma normalno, če vam kdaj spodleti. Celjenje ran je del procesa.

4. Želja po magiji

Nekateri ljudje uporabljajo duhovne prakse, ki obljubljajo magična zdravila in čudežne ljudi, ki vas bodo ozdravili le z dotikom ali pogledom. Obiski angelov, NLP-jev in drugih nerazložljivih pojavov lahko zasenčijo tisto, kar naj bi duhovnost resnično bila. Življenje samo je dovolj čudežno.

5. Vedno nove tehnike in učenja

Ne dovolite, da vas to zavede samo v iskanje vedno novih poti in razglabljanja svoje zgodbe, trpljenja in iskanja notranje moči. Če se ne znate ustaviti, vas to lahko vodi v družbeno apatijo. Zavedajte se, da morate sodelovati v izboljševanju več kot le samih sebe.

6. Narcisizem

Če se ne boste vsaj malce žrtvovali za splošno dobro ali za napredek koga drugega, lahko odkrivanje samega sebe vodi v uživanje samega sebe. Četudi se trudite rasti in se razvijate, ob tem ne pozabljajte na druge, saj je med narcisizmom in sledenjem nirvani zelo tanka meja.

7. Instantna preobrazba

Ne le da vam nihče ne bo verjel, tudi sebi ne boste naredili velike usluge. Nekateri postanejo kar malce jezni, ko svojega razsvetljenja ne doživijo že takoj, ko preberejo knjigo ali se udeležijo neke delavnice. Duhovno prebujenje potrebuje čas, trdo delo, vztrajnost in potrpežljivost.

8. Gurujski izkoriščevalci

Moški, ženske, zahodnjaki, vzhodnjaki, newagerski učitelji, fundamentalisti. Vsi so že prestopili na pot, ki vodi k izkoriščanju moči. Predvsem se branite ljudi, ki skušajo dokazati, da je pot razsvetljenja preprosta in da je bila zanje čisto naravna, še več, za nekaj evrov ali pa vso vašo lastnino lahko tega naučijo tudi vas.

9. Velikopoteznost

Vsak, ki poskuša duhovnost ali nove nauke predstaviti ljudem, ki jih še ne poznajo, tvega, da se bodo iz njega delali norca. Če pa se začenjate počutiti kot neverjetno globoki in razsvetljeni ter si ustvarjate mnenje, da ste veliko bolj modri kot vsi okrog vas in si zaslužite beatifikacijo, je čas, da se ustavite in malce zadihate.

10. Poveličevanje tuje religije

Vedno, ko se neka nova religija ali duhovnost pojavi z druge dežele, pa naj bo to zahod ali pa jug, je možnost duhovnega materializma povečana. Če spoznate nekoga iz manjšinske ali manj znane kulture, ki vam bo razložil svojo filozofijo in religijo, vas lahko kaj hitro zanese.