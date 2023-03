Znaki, da se premalo gibljete

Fitnes in vadba: ameriška zdravnica Brunilda Nazario je na spletni strani MedicineNet predstavila nekaj znakov, ki kažejo, da se premalo gibljete.

Zaprtje

Ko se več gibljete, se tudi vaše debelo črevo več giblje in lažje ga izpraznite po predvidenem urniku. Zdrav mišični tonus trebušnih mišic in trebušne prepone je prav tako ključen za premikanje odpadkov skozi prebavni trakt. Dosledna telesna vadba vam lahko pomaga ohraniti redne iztrebke, zlasti s starostjo.

Sklepi so togi

Boleči, težko gibljivi sklepi so včasih lahko znak vnetnih stanj, kot sta artritis ali avtoimunska bolezen. Sklepi pa so lahko togi tudi, če jih premalo uporabljate. Da se ne bi zataknili in vam povzročali bolečine, jih pripravite na delo.

Vedno zadihani

Tako kot bicepsi oslabijo, če jih ne uporabljate, tudi mišice, ki pomagajo pljučem pri dihanju, izgubijo moč, če jih ne uporabljate redno. Manj ko se gibljete, bolj ste zadihani, tudi pri lažjih vsakodnevnih opravilih.

Razpoloženjski cirkus

Pomanjkanje gibanja ne škodi le telesnemu zdravju. Poveča lahko tudi občutke tesnobe in depresije. Poskrbite, da bo vaša kri redno tekla. Kardio vaje, kot so hoja, kolesarjenje, plavanje ali tek, bodo izboljšale in umirile razpoloženje ter celo popravile samozavest.

Kot počasni posnetek

Se večino časa počutite počasne in utrujene? Vadba pomaga dostaviti kisik in hranilne snovi v vaša tkiva. Če večino časa presedite, ta ne dobijo zadostne količine omenjenih snovi.

Metabolizem je počasnejši

Ljudje s hitrim metabolizmom se lahko več gibljejo – tudi če je to le vrtenje palcev na roki. Bolj ko ste aktivni, več kalorij pokurite ob vsakem gibanju.

Slab spanec

Če ste utrujeni od nočnega štetja ovac, vstanite in se gibajte – čez dan. Če redno telovadite, hitreje zaspite in spite globlje.

Pozabljivost

Redna telesna vadba telesu narekuje, da proizvaja več kemikalij, imenovanih rastni dejavniki. Ti spodbujajo nastajanje krvnih žil v možganih. Več krvi je v možganih, bolje razmišljate, več si zapomnite in lažje sprejemate odločitve.

Višji krvni tlak

Če večino časa presedite, se poveča tveganje za bolezni srca. Deloma zato, ker je večja verjetnost, da boste imeli visok krvni tlak, ki je velik dejavnik tveganja za težave s srcem, kot sta koronarna bolezen in srčni infarkt.

Imate prediabetes

Če je telesna dejavnost redni del življenja, telo lažje nadzoruje raven glukoze v krvi. Stabilna raven sladkorja v krvi nas ohranja zunaj nevarnega območja sladkorne bolezni tipa 2.

Boleč hrbet

Kadar so osrednje mišice zaradi premajhne uporabe šibke, ne morejo podpirati hrbta tako, kot bi morale. Zaradi tega se hrbtne mišice med vsakodnevnimi gibi, kot sta vstajanje ali iztegovanje, veliko lažje okvarijo. Pilates, joga in druge raztezne vaje so dobri za krepitev hrbta.

Dober tek ni dober apetit

Zdi se, da bi bili pogosteje lačni, če bi več telovadili, vendar je običajno ravno obratno. Aerobna vadba, kot so kolesarjenje, plavanje, hoja in tek, lahko dejansko zmanjša apetit, saj spremeni raven nekaterih hormonov »lakote« v telesu.

Pogosto ste bolni

Študije kažejo, da bolj ko se zmerno gibljete, manjša je možnost, da se prehladite ali okužite z drugimi mikrobi. Ko vadba postane navada, se imunski sistem okrepi.

Koža je izgubila sijaj

Če je koža videti manj bleščeča kot običajno, je za to morda krivo pomanjkanje gibanja. Nekatere študije kažejo, da zmerna telesna vadba pospešuje krvni obtok in imunski sistem, kar pomaga koži ohraniti mladostni sijaj.