Mnogi se najbrž še spomnite pokola v srednji šoli Columbine v ameriški zvezni državi Kolorado 20. aprila 1999, ko sta se dijaka zadnjega letnika Eric Harris in Dylan Klebold odpravila na smrtonosni pohod. Ubila sta 10 dijakov in enega učitelja, ranila več kot dvajset dijakov, potem pa sta si v jedilnici sodila sama. To je bilo do takrat najbolj tragično streljanje na ameriških šolah, z največ žrtvami, in sčasoma je postala beseda Columbine sopomenka za strelski pohod v šolah. Mnogi naslednji napadalci – ni jih bilo malo v zadnjih dveh desetletjih – so se v marsičem zgledovali prav ...