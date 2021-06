Zlatoperka na obzorju

Lansko sezono je slovensko Istro povezovala ladjica Zlatoperka, ki je hitro postala poletna uspešnica. Prostora za vse, ki so se želeli brezplačno peljati, vselej ni bilo dovolj, mnogi so ostali na pomolu, zato se letos obeta novost: Zlatoperka bo imela redno linijo vsak dan razen ob ponedeljkih. Druga novost pa je, da bodo prevozi plačljivi, a po simbolni ceni, od enega do treh evrov. Potniki se bodo z ladjico lahko zapeljali že to soboto, zadnja letošnja plovba pa bo 3. oktobra. Vozila bo od osmih zjutraj do osmih zvečer. Foto: MOKPotniki (in kolesarji) se bodo lahko brez najave vkrcali in ...