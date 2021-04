Zlatokopov sin ustvaril jumbo jet

Oče Josepha Sutterja je ob prelomu v 20. stoletje zapustil svojo rodno Dobravo pri Ljubljani in se podal v Ameriko kot iskalec zlata. Zlato je resnično našel, vendar ne toliko, da bi se od njega dalo živeti, ukvarjal se je zato še z mesno industrijo in se na koncu ustalil v ameriški zvezni državi Washington, kjer je bil in je še danes sedež ameriške letalske tovarne Boeing. Uporablja ga tudi ameriški predsednik. Foto: Reuters Že kot mlad fant je njegov sin Joseph je pokazal izjemno tehnično znanje in leta 1943 diplomiral iz letalskega inženirstva. Že leta 1940 je začel delati za Boeing, ki je ...