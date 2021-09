Zlatko Kerčmar je trikrat ušel smrti

Upokojeni mizar Zlatko Kerčmar je 14. januarja slavil 71. rojstni dan, letos pa bo lahko praznoval še trikrat, saj se je prav tolikokrat za las izognil starki s koso. Prvič 23. januarja pred 71 leti, ko je bil star le nekaj dni in prepuščen na milost in nemilost na stopnišču križevega pota, ki vodi do cerkve sv. Jožefa v Celju. Dvorišče Kerčmarjevih bodo še do svečnice, 2. februarja, krasile jaslice. Foto: Darko Naraglav Drugič ko je v zadnjem hipu moral ostati doma zaradi dela in ni bil na letalu, ki je 1. decembra 1981 strmoglavilo na Korziki. In tretjič se je ponovno rodil 28. avgusta 1994,...