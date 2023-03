Zlati Timi, pomurski rekorder

Tačas gotovo ni Slovenca, ki ne bi slišal za trenutno najbolj vročega slovenskega smučarskega skakalca Timija Zajca, svetovnega prvaka. Mnogi gotovo vedo, da je Timi v japonskem Saporu pred štirimi leti tekmo končal na drugem mestu in tako postal najmlajši skakalec (rojen po 1. januarju 2000), ki se je povzpel na zmagovalne stopničke.

Takole je v Prekmurju skočil takrat 12-letni Timi Zajc in postavil rekord skakalnice, ki velja še danes.

Po drugi strani pa so gotovo redki tisti, ki vedo, da je Timi pred dobrimi desetimi leti postavil rekord skakalnice na Pertoči, na eni redkih skakalnic v ravninskem Prekmurju. Skakalec, rodil se je 26. aprila 2000, doma je iz Hramš v občini Žalec, je do zdaj prvi in edini, ki je pobral vseh deset možnih naslovov državnega prvaka Slovenije: v kategorijah od 9 do 16 let ter v članski konkurenci (poletni in zimski naslov) je namreč nekoč nastopal tudi tam, kjer so smučarski skoki prava redkost, predvsem zaradi pomanjkanja snega.

Tako niti ne preseneča, da si že nekoč talentirani mladi skakalec, ki je v petek v Planici preskočil vso svetovno elito, lasti prav poseben rekord, ki ga je dosegel na skrajnem severovzhodu države, v Prekmurju. Januarja 2013 se je Zajc, kot rečeno, udeležil smučarskih skokov na Pertoči, kjer so tekmovalci podirali pomurski rekord. Ta je do tistega leta znašal 32 metrov, bil pa je v lasti Žana Milana Žujića iz Zagorja.

Timi Zajc je svetovni prvak na veliki skakalnici v Planici. FOTO: Matej Družnik/Delo

Tekme, takrat osme po vrsti, se je udeležilo 24 tekmovalcev, že na treningu pa je bilo čutiti, da bo tistega dne padel novi rekord, saj so bili skoki vsi po vrsti zelo blizu meje. In rekord je nato padel, dosegel ga je Zajc s skokom, dolgim 33,5 metra. Takrat je štel dvanajst let. Pred njim je sicer slavil Boris Keršič, ki je pristal pri 33 metrih, a rekorder je bil samo nekaj minut. Rekord na Pertoči je tako še vedno v lasti Timija Zajca; Prekmurci mu te dni seveda pošiljajo čestitke in si želijo, da bi ga mladenič izboljšal, postavil novega. O. B.