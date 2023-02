Zlati labod

Na facebooku Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je ljubiteljica ptic objavila fotografijo laboda na Zbiljskem jezeru, ki je kljub zimi ostal na tem predelu Save in ni odletel v toplejše kraje. Ker jih tam prezimuje več, ne bi bil posnetek nič posebnega, a je iz njega razvidno, da ima ta prostoživeča ptica okoli spodnjega dela vratu zlato rumen obroč. Ker se zdi, da ga utesnjuje, se postavlja vprašanje, kako je labod dobil ta dodatek in kdo bi mu ga lahko odstranil. Da bi se komu pustil ujeti, je malo verjetno, prav tako, da bi ga kdo od strokovnjakov ustrelil s puščico za uspavanje in ga zatem odrešil te ogrlice.