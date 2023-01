Zlate maline za filmske polomije

Znani so nominiranci za 43. zlate maline, nagrade, ki jih na drugi strani Atlantika podeljujejo za največje filmske polomije in vloge. Podelitev bo 11. marca, dan pred oskarji, med filmi pa vodi Blondinka, biografski film o legendarni ameriški igralki Marilyn Monroe, ki je prejel kar osem nominacij od devetih kategorij, vključno s tisto za najslabši film leta 2022. Organizatorji zlatih malin so Blondinko, v kateri je v glavni vlogi nastopila Ana de Armas, ki, začuda, ni prejela nominacije, opisali kot »film, ki je bil gledalcem všeč še manj kot kritikom«.

Medtem ko je Austin Butler osvojil zlati globus za vlogo Elvisa Presleyja v biografskem filmu Baza Luhrmana, pa je njegov soigralec Tom Hanks, ki je upodobil Elvisovega menedžerja, polkovnika Toma Parkerja, nominiran za zlato malino za najslabšo stransko vlogo, pri čemer si je prislužil še nominacijo za najslabši filmski par zaradi svojega z lateksom premazanega obraza in božjastnega naglasa. Hanks je nominiran tudi za najslabšega glavnega igralca za vlogo mojstra Pepeta v igranem filmu Ostržek, ki je skupno prejel šest nominacij.

Tom Hanks je za vlogo v Elvisu prejel dve malinasti nominaciji, skupno pa tri. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Na drugem mestu po številu nominacij, in teh je kar sedem, je poskus komedije Good Mourning, v kateri je ameriški raper in pevec Machine Gun Kelly nastopil kot glavni igralec, sorežiser in soscenarist; MGK si je osebno prislužil kar štiri nominacije. Komik Pete Davidson, ki smo ga širše spoznali kot (zdaj že nekdanjega) fanta Kim Kardashian, je nominiran za najslabšo stransko vlogo v Good Mourningu, prejel pa je tudi nominacijo za najslabšega igralca v animiranem filmu Marmaduke. Jared Leto, ki je lani prejel zlato malino za najslabšo stransko vlogo za upodobitev Paola Guccija v filmu Hiša Gucci, je spet nominiran, in sicer za glavno vlogo v filmu Morbius. Film, narejen po istoimenskem stripu, je skupno nominiran v petih kategorijah.

Machine Gun Kelly s prijateljico in soigralko Megan Fox na premieri filma Good Mourning, ki je sedemkrat nominiran za zlato malino. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Nominacija za zlato malino še ne pomeni, da je nekdo na splošno slab igralec. Med velikimi imeni kinematografije je malino osvojilo že nekaj odličnih igralcev in igralk, kot so Leonardo DiCaprio, Eddie Redmayne, Ben Affleck, Halle Berry in Sandra Bullock pa tudi legendarni Laurence Olivier, Al Pacino in Marlon Brando. S. I.