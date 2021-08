Zlata kolajna v Singapurju vredna 20-krat več

Ali varčujete oz. kupčujete s kriptovalutami? Ne zaupam, to je kot piramidna shema. 42 %

Seveda, v raznoraznih coinih imam že lepo vsoto. 9 %

Kriptovalut ne poznam in jih nočem imeti. 49 %

Ali se vam zdi prav, da se politiki oglašajo ob odmevnih uspehih športnikov? Da, športniki zastopajo Slovenijo, bilo bi grdo, če jim ne bi čestitali. 47 %

Ne, ni prav, da se prislinijo. 50 %

Ne spremljam niti olimpijskih iger niti politike. 3 %

Zlato 31 tisočakov, srebro 23, bron 15; ali se vam zdijo nagrade za slovenske dobitnike olimpijskih kolajn ustrezne? Da, zaslužili so si. 45 %

To je občutno premalo. 47 %

Sem proti nagrajevanju, saj nastopajo za čast in slavo domovine. 8 %

Tedenska anketa našega portala slovenskenovice.si in Nedeljskih novic se je tudi tokrat dotaknila olimpijskih iger v Tokiu. Zanimalo nas je, kaj si mislite o državnih nagradah našim olimpijskim junakom. Zlato slovenskega športnika ali športnice je vredno 31 tisočakov, srebrna kolajna 23, bronasta pa 15.Za primerjavo, hrvaška oblast svojim osvajalcem zlate kolajne namenja približno 27.0000 evrov, za srebro 17.000, za bron pa 12.000. V Srbiji je olimpijsko zlato vredno precej več, kar 70.000 evrov, srebro 60.000 in bron 50.000. Pokukajmo še na Kosovo: tamkajšnji zlati judoistki bosta prejeli vsaka po 100.000 evrov, medtem ko je v Bosni in Hercegovini zlata olimpijska kolajna nagrajena s samo 2300 evri.Če pogledamo čez planke in še malo dlje: v bogatem Singapurju je zlata vredna reci in piši 600.000 evrov, v Hongkongu pa osvojitev najžlahtnejšega odličja športnika ali športnici prinese še 550.000 evrov državne nagrade. Ampak azijska tigra sta skrajnosti, v ZDA, denimo, je olimpijsko zlato vredno približno toliko kot pri nas, 31.500 evrov, srebro 19.000, bron pa 12.500.​Kakor koli, 92 odstotkov sodelujočih v naši tokratni anketi se strinja, da si naši olimpijski junaki zaslužijo še dodatno, državno nagrado, 47 odstotkov jih celo meni, da so si zaslužili še več. Le osem odstotkov vprašanih pa meni, da nagrada ni potrebna, češ da športniki dres z državnim grbom nosijo za čast in slavo.