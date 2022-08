Lani decembra je umrla Betty White, ki se je mnogi spomnijo po vlogi Rose v kultni humoristični nadaljevanki Zlata dekleta (The Golden Girls) o življenju štirih samskih gospa srednjih let, ki živijo v isti hiši na Floridi. Serijo so na ameriških televizijah predvajali od leta 1985 do 1992 in je doživela velikanski uspeh. Zgodbe o vsakdanjih tegobah štirih gospa v zrelejših letih, ki se ukvarjajo pretežno z medsebojnimi odnosi, kuharijo in sem ter tja z zmenki s starejšimi gospodi, so požele zelo veliko zanimanja javnosti, zato je bila serija vrsto let ena najbolj priljubljenih na ameriških tel...