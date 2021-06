Življenje se vrača na Ljubljansko barje

Krajinski park Ljubljansko barje, ki se razteza na več kot 13.500 hektarih površine, postaja vse pomembnejši habitat in rezervat za malo in srednje veliko divjad, najrazličnejše ptice, žabe, želve pa tudi za vse redkejše hrošče, metulje in druge živalske in rastlinske vrste. Pri tem eno najpomembnejših vlog predstavlja večletni in več kot štiri milijone evrov vreden evropski projekt Poljuba. Štiriletni projekt, ki je zaradi covida-19 podaljšan do 30. septembra 2023, z 80 odstotki sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, petino pa prispeva država. Partnerji projekta Krajinski park Ljub...