Živila, ki kožo ščitijo pred soncem

V teh dneh se veliko govori o zaščiti pred soncem. Čeprav dermatologi svetujejo, da je treba kremo z zaščitnim faktorjem uporabljati vse leto, je dodatna zaščita v poletnem času še kako pomembna. Veliko lahko preberemo o škodljivosti sončnih žarkov, pomemben je podatek, da nas sonce lahko opeče tudi v oblačnem vremenu.

Zaščitni faktor je tako nuja, zagorela polt pa nič kaj modna. Zdravje je na prvem mestu, že najmanjša sprememba tena v resnici pomeni poškodbo kože, ki poleg pospešenega staranja prinaša še marsikaj drugega. Skratka, iz hiše se nikar ne odpravite nenamazani, za zaščito kože pa poskrbite tudi tako, da uživate ustrezna živila.

Poleti je zelo priporočljivo uživanje živil, ki vsebujejo bogato zalogo betakarotenov in likopena.

Za nekatere stvari in procese na tem svetu je poskrbela že mati narava, zato lahko z uživanjem njenih sezonskih darov naredimo marsikaj dobrega za svoje zdravje. Med drugim je tako na vrtu mogoče najti sadje in zelenjavo, ki koži pomagata zavirati škodljive vplive UVA- in UVB-žarkov.

Likopen in betakaroteni

Poleti je zelo priporočljivo uživanje živil, ki vsebujejo bogato zalogo betakarotenov in likopena. Raziskave kažejo, da so imeli tisti, ki so redno jedli živila, bogata s slednjim, kar 33 odstotkov boljšo zaščito pred soncem. Zakaj je tako, se znanost še ni zedinila. Ena od teorij trdi, da naj bi vsebnost likopena pomagala nevtralizirati učinke UV-žarkov, spet druga, da skupaj z betakaroteni uspešno veže proste radikale v koži. Pri zaščiti naj bi sodelovala tudi vitamina E in A.

Paradižniki, lubenica in borovnice

Kaj torej jesti? Največ naštetih elementov vsebujejo češnjevi paradižniki. Ena od raziskav je pokazala, da so ljudje, ki so na dan zaužili vsaj 40 gramov paradižnikove paste, občutno bolje prenašali sončne žarke. Odlična izbira je tudi lubenica, ki je poleg likopena sestavljena iz 92 odstotkov vode, zato z njo skrbimo tudi za odlično hidracijo.

Na seznamu živil, ki naši koži dajejo uteho, so se znašli še borovnice, rdeča paprika, avokado in listnata zelenjava, na primer mlada špinača ali običajna solata. Pomaga pa tudi pitje zelenega čaja, ki preprečuje vnetja ter zavira proizvodnjo olj, zaradi česar je naša koža malce manj izpostavljena škodljivim učinkom sonca.