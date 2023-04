Ubijanje živali za krzno je etično nesprejemljivo – o tem so prepričani ljubitelji živali v Evropi in tudi Sloveniji, ki so podpisali evropsko pobudo Za Evropo brez krzna oziroma European Citizens' Initiative (ECI) Fur Free Europe. Pobuda je do marca letos zbrala dovolj podpisov, da jo bo Evropska komisija morala obravnavati in na njeni podlagi tudi ustrezno ukrepati. V Sloveniji smo zbrali 5640 podpisov in s tem celo nekoliko presegli kvoto, ki jo je bilo treba zbrati, da bi se Evropa na pobudo odzvala. Tako smo postali ena od 21 držav, v katerih zakonsko določeno število državljanov zahteva ...