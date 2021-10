Živali nimajo zaščitnih mask

Lajka – društvo za zaščito in pomoč živali je stopilo v akcijo proti uporabi službenih konj in psov proti protestnikom. Povod je bil nedavni protestni shod, ki so ga ob prihodu državnikov iz EU sredi Ljubljane organizirali nasprotniki cepljenja proti covidu-19 in vladnih ukrepov za njegovo obvladovanje. Policisti so uporabili tudi solzivec, ki pa ni škodil le protestnikom, temveč tudi službenim in drugim živalim, ki so se znašle v oblaku dražečega dima. Nedolžni mimoidoči na ljubljanskih protestih, kjer je policija uporabila solzivec. FOTO: FACEBOOK LAJKA Kot je razvidno s fotografij ...