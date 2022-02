Žirafa ni pojedla Tilna (VIDEO)

Kot pravijo fantje, ki so si nadeli ime Pvaninski Abuhi (planinski orli, ker ti preletavajo tudi njihovo rodno Uršljo goro na Koroškem, op. p.), skladba z naslovom Bi dvabart poštudiro ni čisto nova. Prvič so se namreč z njo predstavili že leta 2018 na 18. večeru viž v narečju na festivalu v Škofji Loki.

»Od takrat je počivala in zorela v predalu ter čakala, da zanjo posnamemo še videospot. In zdaj je ta nastal. Ker pa je danes pomembno, da je videospot odbit, smo naredili izdelek, ki je odbit kot strela, nastal pa je v produkciji ekipe Kiki-Riki Films, za kar smo še posebno hvaležni Dobranu Lazniku in Gregi Šteharniku,« pove Tilen Repenšek, eden od Abuhov.

Med snemanjem videospota Foto: Facebook

Preostali trije člani ansambla so Tadej Breznik, Rožle Javornik in Alen Kogelnik, ki se je fantom pridružil pred dobrim letom in nadomestil prejšnjega kitarista Miho Rošerja. Alen je pred tem igral v Ansamblu Klemna Rošerja in Ansamblu Eks. Avtor melodije za skladbo Bi dvabart poštudiro je Luka Krof, ki je prispeval tudi aranžma, medtem ko je za besedilo poskrbela Mojca Šipek. Fantje pa so ob predstavitvi videospota, v katerem jim družbo delajo žirafe, zebre, noji, antilope in različne vrste ptic, zagotovili, da med snemanjem ni bila poškodovana nobena žival.

V vseh teh letih so gostovali na številnih festivalskih odrih in osvojili nekaj lovorik, še več pa so igrali na porokah, rojstnih dnevih in ob drugih priložnostih. Seveda so marsikaj doživeli.

Ko smo fante pobarali, kakšne načrte imajo, so nam povedali: »Nobena stvar, ki naj bi se naredila kakovostno, ni zrasla čez noč. In na ta način delamo tudi mi. Rastemo počasi, a ves čas skrbimo za kondicijo, ker je ta nujna za nastope.« Ob letošnjem jubileju pa šaljivo dodajo: »Abuhi upamo, da v življenju čim manjkrat dvabart poštudirate ter da ne boste dvabart študirali, ko bo youtube predlagal, ali naj to našo skladbo doda med vaše priljubljene. Uživajte ob poslušanju in gledanju novega videospota! Mimogrede: nobena žirafa ni pojedla Tilna.«