Zimsko sonce je čudežni zdravnik

Če ste športni rekreativec, ki ne more imeti prostega časa brez gibanja, potem veste, kako pomembno je, da tudi v teh dolgih zimskih mesecih dobimo nekaj dragocenega sonca. Toda zima in sonce nista najboljša prijatelja, to vemo. Kako naj se spopademo z izzivom februarja, ko so dnevi kratki in oblačni?

Sončna svetloba je ključna. Ne le za tisti prijetni občutek na obrazu, ampak tudi za zdravje. Prvič, vitamin D, ki ga naše telo proizvaja prav pod vplivom sončnih žarkov, ima ogromno nalog. Skrbi za močne kosti, dobro delovanje mišic in pomaga, da imunski sistem nikoli ne počiva. In – ja, ima tudi vlogo pri hormonih sreče, kot je serotonin, zato lahko pomanjkanje vitamina D vodi v slabo voljo, izgubo energije in celo večjo nagnjenost k poškodbam.

Tisti, ki trenirate v zaprtih prostorih, si privoščite kakšen hiter sprehod ali tek na soncu. Tako boste poskrbeli, da boste vsaj nekaj minut na svežem zraku in obenem dobili nekaj prepotrebnega vitamina.

Poleg tega naravna svetloba pomaga pri usklajevanju našega cirkadianega ritma, kar pomeni boljši spanec in boljšo regeneracijo po vadbi. Kdo si ne želi sladkega spanca po dobrem treningu?

Omenimo še, kako dobro je biti na soncu zaradi duševnega zdravja. Sezonska depresija? Preprečite jo tako, da čim večkrat izkoristite sončne dni za zunanje aktivnosti. Rekreativci, ki trenirajo na prostem, pogosto poročajo, da so polni energije in motivacije. Kdo bi si mislil, da je sonce tako močan vir sreče?

Ne pozabite na kremo z zaščitnim faktorjem. FOTO: Getty Images

Strokovnjaki pravijo, da bi morali odrasli vsak dan dobiti vsaj od 15 do 30 minut sončne svetlobe. Poiščite čas, ko je sonce najvišje na nebu – to je običajno med 11. in 14. uro. Takrat so UV-žarki močnejši, a k sreči ne poletno peklenski. A niti februarja se jim ne smete izpostavljati v nedogled, sicer tvegate poškodbe kože, zato ob dolgih sprehodih ali smučarskih podvigih v gorah ne pozabite na zaščitno kremo.

Če vreme dolgo ne da sonca – ni panike. Takrat so na vrsti prehranska dopolnila z vitaminom D, seveda po posvetu s strokovnjakom. In ne pozabite na naravne vire: mastne ribe, jajčni rumenjaki, tudi obogateni mlečni izdelki so vaši prijatelji.

Sonce naj bo vaš zaveznik, a zmernost je ključ. Z malo načrtovanja lahko tudi v tem mrzlem mesecu ostanete vitalni, zdravi in pripravljeni na vse izzive.